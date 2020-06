Al Bano ingrassato, il motivo dei chili di troppo: ‘Guardando le foto ho capito…’

Al Bano Carrisi chiarisce il suo rapporto con Romina Power e Loredana Lecciso:“Ora vi dico come stanno le cose”, l’intervista al settimanale Oggi

La storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Il matrimonio, la nascita dei quattro figli e una carriera ricca di successi musicali. Tutto sembrava perfetto fino alla separazione avvenuta nel 1999. Il cantante di Cellino San Marco ha deciso di voltare pagina e rifarsi una vita con Loredana Lecciso e, dopo la rottura con quest’ultima, sembra essere ritornato il sereno in famiglia. Ma qual è il loro rapporto oggi? il cantante pugliese svela qualcosa di più sulla sua vita privata nella sua intervista al noto settimanale. Inoltre durante il lock down ha deciso di cambiare radicalmente le sue abitudini alimentari.

Al Bano: il rapporto con Romina e Loredana

Una vita insieme, il matrimonio e la nascita dei loro quattro figli. Ma qualcosa sembra essersi spezzato per sempre fino alla decisione del divorzio avvenuta circa 20 anni fa. Da quel momento, Al Bano Carrisi ha deciso di voltare pagina con il passato e di rifarsi una vita. E dall’unione con Loredana Lecciso sono nati Jasmine e Al Bano Jr. (anche noto con il nome Bido).Nel corso degli anni, si è chiacchierato molto del presunto ritorno di fiamma prima con Romina Power e poi con la showgirl leccese. Ma qual è il loro rapporto oggi?

Il cantante di Cellino San Marco non ama spiattellare la sua vita privata ma in una recente intervista al settimanale Oggi ha voluto fare chiarezza sul legame che ha con le donne della sua vita precisando che ha un bellissimo rapporto con entrambe.

Il cantate pugliese perde peso

Durante la quarantena, il cantante ha deciso di cambiare le sue abitudini alimentari ed è riuscito a perdere peso grazie ad una dieta ipocalorica:

. «Il problema è che non te ne accorgi, di ingrassare. Ti guardi allo specchio, ma non te ne accorgi. Però, quando ho visto alcune mie foto dello scorso Sanremo, mi sono detto: qui non va per niente bene. Ero arrivato a pesare 85-86 chili, quando dovrei averne al massimo 75. Per questo dico che non è finita: altri sette dovranno sparire. E ci riuscirò»

Non possiamo che augurargli di riuscirci e mettersi subito in forma.