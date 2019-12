‘Mi volevano corriere della droga’ Al Bano, la confessione choc: il cantante rivela l’assurdo retroscena

Al Bano ha voluto fare chiarezza sul suo passato e sui guadagni di quando era un ragazzino e ha raccontato di proposte che ha categoricamente rifiutato

Il cantante Al Bano è stato ed è ancora da sempre, uno dei cantanti più amati della musica italiana, ma la sua voce addirittura è stata apprezzata in tutto il mondo. Il suo successo però il cantante è arrivato quasi subito d’altronde con quella voce era impossibile non notarlo, ma a quanto pare prima di diventare un cantante di grande successo, il talento pugliese ha dovuto prima fare diversi lavoro

Al Bano Carrisi: richieste di lavoro particolari

Il cantante infatti ha ricevuto nel corso degli anni molto successo per la sua voce. All’inizio della sua carriera infatti Al Bano cantava insieme al suo unico amore Romina Power, e le loro performance hanno fatto impazzire i loro fan.

Ma col tempo Allbano e Romina si sono allontanati per motivi molto gravi che riguardano la scomparsa della figlia Ylenia. Ma quello che in tanti non sanno è che Al Bano prima di diventare un cantante di grande successo ha dovuto dire no a diversi lavori.

In particolare, come ha spiegato il cantante in una recente intervista ha dichiarato qualcosa che ha lasciato i fan e il pubblico senza parole. In particolare al cantante pugliese gli è stato chiesto di diventare uno spacciatore di droga:

“Ho sempre scelto la strada della positività. Quanto diventai cameriere certa gente mi diceva ‘Potresti dare delle bustine a chi ti dico io e potresti guadagnare molto di più’. Ma risposi che io con 25 mila lire al mese sto benissimo, non ho bisogno d’altro. Mi proponevano droga da portare ai loro clienti. Cosa che non ho accettato. È la fortuna di avere una famiglia solida alle spalle”.

E aggiunge:

“Papà mi aveva messo in guardia”

Albano e la lezione di vita ai più giovani

Il cantante infatti dopo questa assurda esperienza ha voluto sottolineare quanto fosse, nell’intervista con Simona Ventura, che è importante prendere decisioni sagge che non vanno a rovinare la nostra vita.

Tra alcuni aneddoti raccontati, Albano racconta che prima di diventare un famoso cantante è arrivato a Milano incominciando a fare lavoretti da poco, fino al grande successo professionale che ancora oggi lo accompagna.