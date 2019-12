‘Ho perso la donna più importante’ Al Bano piange, Romina lontana: il dolore che non passa

Al Bano Carrisi si è recentemente concesso ad una lunga intervista al settimanale ‘Di più Tv’. Il cantante rompe il silenzio dopo la morte della cara mamma, la Signora Jolanda Ottini

Come ormai noto, la famiglia Carrisi è stata colpita da un terribile lutto.

E’ infatti venuta a mancare uno dei pilastri della famiglia, una mamma e una nonna esemplare, la Signora Jolanda Ottini madre del cantante di Cellino San Marco scomparsa all’età di 96 anni dopo alcune complicazioni di salute.

A distanza di poco più di una settimana Al Bano Carrisi si è concesso ad una lunga intervista al settimanale ‘Di Più Tv’, al quale ha rivelato chi fosse sua madre. Un ricordo dolce e commovente. Scopriamo di più.

Al Bano: ‘Da un pò di pace pensare che mamma trascorrerà il natale in cielo con papà’

In una intervista esclusiva al settimanale di Riccardo Signoretti, l’artista pugliese torna a parlare della madre Jolanda deceduta a poco più di 20 giorni dal Natale.

Sarà un Natale durissimo, il primo senza la ‘donna più importante della sua vita’. Una sofferenza inimmaginabile e una ferita profonda, un vuoto enorme. Ciò nonostante il pensiero che ora abbia riabbracciato il padre gli da conforto:

‘L’unica cosa che dà un po’ di pace al mio cuore è pensare che mia mamma passerà il Natale in cielo con papà: dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso’

ha confidato Al Bano Carrisi.

Al Bano Carrisi: ‘Mi ha aiutato a non perdermi’

L’artista salentino parla ancora della madre sottolineandone la sua bontà d’animo e il suo essere sempre accogliente verso ogni membro della famiglia, soprattutto nei momenti difficili.

In particolare, si riferisce alla scomparsa della sua primogenita Ylenia Carrisi, la quale è ancora oggi un mistero. Ciò nonostante come ben sappiamo Romina Power non si è rassegnata e spera di riabbracciarla, mentre lui, anche se col dolore nel cuore ha deciso tramite istanza al tribunale di scandire la ‘presunta morte’.

Ed è in un momento così difficile rivela Al Bano che è stato fondamentale l’aiuto della sua mamma Jolanda:

‘Ha sofferto molto anche lei…E il suo amore e la sua forza mi hanno aiutato a non perdermi…’

conclude il cantante di Cellino San Marco.