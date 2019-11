Loredana Lecciso, il figlio va via dall’Italia ‘Io e Al Bano abbiamo discusso’: il retroscena sulla partenza

Loredana Lecciso e Al Bano, drastica decisione per i due genitori: dopo una lunga discussione, il figlio minore della coppia va via dall’Italia

Drastica decisione per il cantante di Cellino Al Bano Carrisi e la bellissima Loredana Lecciso. La coppia in questi giorni ha dovuto prendere una decisione molto importante che riguarda il secondogenito della coppia Bido.

Al Bano e Loredana: il figlio Bido lontano dall’Italia

Al Bano e Loredana si devono ancora abituare all’idea, ma a quanto pare la coppia sembra già aver deciso. Il secondogenito Bido, secondo quanto riportato da Loredana Lecciso in una recente intervista a Mio, avrebbe svelato che al più presto il suo amato Bido dovrà partire e andar via dall’Italia. Il 17enne infatti sarà via per 2 anni e trasferirsi in Svizzera.

Il motivo di tale decisione secondo quanto confessato dalla showgirl Lecciso, e che Bido ha delle aspirazioni molto alte,ovvero quello di frequentare un collegio che gli potrà dare un’istruzione considerevole. Il giovane ragazzo infatti avrebbe scelto questa strada per aver un futuro migliore e per un esperienza diversa. Gli stessi genitori si sono detti d’accordo sulla decisione del loro figlio ed infatti la stessa Loredana confessa.

“Ne abbiamo discusso insieme e, come al solito, io e AlBano ci siamo trovati sulla stessa onda. Entrambi abbiamo appoggiato Bido e abbiamo deciso di supportarlo in questa esperienza, perché siamo sicuri che possa essere per lui formativa ed educativa”

La showgirl infatti si dice contenta di questa decisione e di non voler ostacolare in alcun modo le scelte del figlio.

La Lecciso e l’ex compagno appoggiano Bido

A quanto pare anche il cantante di Cellino San Marco è molto positivo per la scelta presa dal figlio. Il Carrisi, infatti, sembra appoggiare la decisione del figlio e non vuole assolutamente impedire di realizzare i suoi sogni, Anche se ultimamente la partenza di Bido mette pensieri in testa a papà Albano, pare però che il cantante sembra avere anche altri pensieri per la testa.

Per il cantante infatti questo è periodo molto particolare che gli ricordo purtroppo la scomparsa della primogenita Ylenia. Un momento davvero ancora molto forte per il cantante e non solo, pare infatti che anche l’ex moglie Romina Power sia ancora molto addolorata a distanza di anni tanto che in questi giorni sta condividendo molte foto della sua bellissima primogenita scomparsa ormai tanti anni fa.