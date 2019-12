Chi era Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi: una vita per i figli

Chi era Jolanda Ottino, la madre del celebre cantante e attore italiano Al Bano Carrisi, scomparsa poco tempo fa all’età di 96 anni

Scopriamo tutti i segreti di Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi alla quale il figlio e tutta la sua famiglia erano letteralmente devoti.

Chi era Jolanda Ottino

Era nata il 1° gennaio del 1923 sotto il segno zodiacale del Capricorno. La donna era cresciuta a Cellino San Marco, un paesino della provincia di Brindisi, in cui ha abitato fino al giorno della sua morte.

La mamma di Al Bano Carrisi, infatti, ci ha lasciati il 10 dicembre del 2019: l’annuncio della morte della 96enne è stato dato nel corso del programma di Rai 1 La vita in diretta da Alberto Matano e da Lorella Cuccarini.

Vita privata e curiosità

Al Bano e la madre sono sempre stati legati da un rapporto speciale. Per via di ciò, il cantante ha deciso di dedicarle addirittura un libro, “Madre mia. L’origine del mio mondo”, nel quale racconta alcuni particolari del suo passato e di quello della donna che lo ha messo al mondo.

Il libro parte da lontano, sin dalla nascita della storia d’amore tra Jolanda e Carmelo, il padre di Al Bano. Da giovanissima, da una ragazza bruttina, Jolanda diventa via via una donna sempre più graziosa e affascinante, conquistando letteralmente Carmelo, che se ne innamora perdutamente.

Jolanda ha sempre supportato il figlio nelle sue inclinazioni e assieme a lui ha viaggiato spesso per accompagnarlo. Nonostante ciò, Jolanda aveva sempre sognato un’altra carriera per Al Bano, un posto fisso come maestro di scuola. Jolanda non ha mai gradito la scelta di Al Bano di diventare un artista, ma lo ha comunque accompagnato nel suo percorso.

Nonostante lo sfarzo che stava entrando nella vita del giovane Al Bano, Jolanda ha preferito mantenersi una donna semplice e portare avanti lo stile di vita di chi conosce la fame e dà valore alle cose.

Per quanto riguarda il rapporto con le donne di Al Bano, Jolanda non sarebbe mai andata molto d’accordo con Loredana Lecciso. La mamma del celebre cantante avrebbe sempre preferito Romina Power e avrebbe subito uno shock alla notizia del divorzio della coppia.