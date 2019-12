Al Bano ‘Non ce l’ha fatta’: il crollo dopo la morte della mamma Jolanda, la triste confessione

Poco più di una settimana fa è venuta a mancare il pilastro della famiglia Carrisi, la cara Donna Jolanda Ottini, alla veneranda età di 97 anni a seguito di alcune complicazioni di salute.

Al Bano dopo il devastante lutto ha concesso una lunga intervista a ‘Di Più’, dove è tornato a parlare della donna più importante della sua vita, rivelando alcuni dei momenti più difficili, tra questi quello del funerale, tuttavia un pensiero lo rincuora. Scopriamo di più.

Al contrario di quanto si è letto nelle ultime notizie rimbalzate sul web recentemente, a cantare ‘Madre Mia’ sarebbe stato si Al Bano, ma con la sua voce incisa su un disco.

Personalmente rivela ai lettori di ‘Di più’, non è riuscito a cantare il brano che le aveva dedicato:

‘Avevo messo su un disco. Io dal vivo non ce l’ho fatta. E mentre andava in onda quel brano ho pianto tutte le lacrime che avevo’

poi aggiunge rivelando quanto il suo supporto sia stato fondamentale affinché coltivasse questa sua grande passione per il canto che gli ha permesso di solcare i palchi più importanti al mondo:

‘Proprio per mia madre, che mi ha trasmesso l’amore per il canto, io non ce l’ho fatta a cantare’