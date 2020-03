‘È in coma farmacologico’ Al Bano, il doloroso annuncio a Storie Italiane: il Coronavirus mette KO l’amico del cantante

‘È in coma farmacologico’ Al Bano, il doloroso annuncio a Storie Italiane:...

Poche ore fa, a Storie Italiane codotto da Eleonora Daniele, il doloroso annuncio di Al Bano Carrisi in collegamento: ‘E’ in coma’

Storie Italiane è tra i palinsesti più seguiti dal Pubblico italiano, il quale in queste ore drammatiche caratterizzate dalla paura per la Pandemia in Corso, da Covid-19, è andato a sostituire i celebre Cooking Show condotto da Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco.

Ospite durante l’ultimo appuntamento di Eleonora Daniele, Al Bano Carrisi, intervenuto in collegamento video per parlare proprio del Coronavirus, e sulla situazione attuale in cui versa il nostro paese.

Poco prima del suo intervento il doloroso annuncio del Cantante di Cellino San Marco. Scopriamo di più.

Al Bano, il drammatico annuncio in Diretta: ‘E’ in coma’

Durante la puntata del 16 Marzo 2020 di Storie Italiane, è intervenuto Al Bano Carrisi, a discutere della Pandemia in atto in Italia, per la quale sono state intraprese misure altamente restrittive per arginare il contagio.

Prima del suo intervento, il suo pensiero è stato rivolto ad un suo amico il quale si trova attualmente in stato di coma. Ecco tutti i dettagli:

‘Ho ricevuto una notizia che mi ha lasciato l’amaro in bocca’

ha esordito così Al Bano, poi ha aggiunto:

‘Un mio carissimo amico ieri è andato in ospedale per farsi una lastra: era entrato sano, ma ora si trova in coma farmacologico’

poi l’augurio al suo caro amico:

‘Da qui voglio fargli un grande augurio, perchè lui, tanti anni fa, mi ha preso per mano e mi ha condotto verso il grande successo e soprattutto perchè è un grande uomo’

ha detto non riuscendo a trattenere l’emozione.

Al Bano, il commovente messaggio all’Italia devastata dal Coronavirus

Dopo il doloroso annuncio, arriva il messaggio forte dell’artista pugliese a tutta la popolazione, augurandosi che questo inferno prima o poi finisca.

Ha voluto loro dedicare due grandi successi, ‘Felicità’ e ‘Ci Sarà’ cantati con Romina Power:

‘Considerando il testo di questi brani, la loro sequenza, felicità e ci sarà un mondo migliore, questo è il mio augurio per tutti noi’

ha concluso Al Bano Carrisi.