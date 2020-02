Avete mai visto il fratello di Al Bano Carrisi? La somiglianza è impressionante! – FOTO

Avete mai visto il fratello di Al Bano Carrisi? I due non si somigliano proprio, ma ecco alcune foto dei due fratelli

Al Bano è uno dei cantanti più amati di sempre. La sua voce ha fatto impazzire e sognare tantissimi fans sia in Italia sia in tutta Europa. Al Bano però oltre ad avere ancora oggi una carriera davvero fantasistica e ricca di soddisfazioni, ha avuto alle spalle anche una famiglia che lo ha sostenuto in tutto il suo percorso, non parliamo solo della mamma, ma anche di suo fratello.

Al Bano Carrisi chi è il fratello del cantante

Il cantante Al Bano infatti, oltre ad avere avuto una mamma presente nella sua vita, ha anche avuto un fratello che lo ha sempre sostenuto nel sogno di una vita, ovvero quello di cantare e far ascoltare la sua bellissima voce al mondo. Il cantante infatti ci è riuscito, ma questo tutto merito del suo straordinario talento.

Ma il cantante oltre ad avere una carriera invidiabile, ha anche una famiglia unita. Parliamo proprio del fratello di Al Bano, Franco Carrisi, noto con il nome d’arte Kocis, anche lui cantautore, ma non è mai riuscito ad emergere come il fratello Al Bano.

Ma scopriamo insieme chi è Kocis

Kocis, il fratello minore di Al Bano

Kocis, non è molto noto al pubblico italiano, ma non tutti sanno che è proprio il fratello di Al Bano Carrisi. Il cantautore ha sempre cercato di emergere anche lui nel mondo della musica, ma senza successo. Una passione di famiglia quella per la musica, entrambi infatti si sono dedicati ad essa fin da piccoli. Kocis però è apparso in tv solo qualche volta, ricordiamo infatti la sua prima apparizione nel 1967

Nonostante non sia un volto noto come il fratello Al Bano, Kocis, ha annunciato il suo ritiro dalla musica, per concentrarsi sul sua nuova professione, ovvero quella di imprenditore agricolo. Franco, oggi è sposato e ha tre meravigliose figlie e oggi è proprietario insieme alla moglie del noto parco CarrisiIsland.

Oggi però sembra che tra i due fratelli non ci siano ottimi rapporti, e la causa di ciò sono state alcune parole della giovane Cristel sui socia,“Sono dei poveracci”, riferto proprio allo zio Franco, ma l’imprenditore ha ben pensato di querelare la nipote causando un enorme distanza in famiglia.