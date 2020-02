‘Sorpresi a pranzo insieme’: Al Bano e Romina di nuovo complici: la favola d’amore continua

Al Bano Carrisi e Romina Power, pranzetto di coppia per i due cantanti, complice la figlia Romina Junior, ecco cosa è successo

Romina Power, sono da sempre la coppia più amata dal pubblico italiano. I due infatti hanno fatto impazzire i loro fans fin dai primi esordi in televisione. La voce prorompente di Al Bano accompagnata da quella dolce e delicata di Romina, ha fatto sognare tantissimi italiani. Ma a rendere speciali le loro esibizioni, è stato anche l’amore che li univa e che gli italiani ammiravano profondamente.

Al Bano Carrisi e Romina, insieme a pranzo

Oggi come in molti sanno i due non stanno più insieme da tempo. Sta di fatto però che da qualche anno sono ritornati insieme a cantare sui migliori palchi internazionali facendo impazzire come un tempo, i loro fans più accaniti. Eppure nonostante il riavvicinamento solo lavorativo, i due sembrano aver trovato anche una certa sintonia e complicità. Molti infatti hanno sottolineato come spesso durante le esibizioni i due cantanti si mandavano sguardi languidi e dolci. In tanti hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma dietro l’angolo c’è sempre stata Loredana Lecciso che ha scrutato la situazione dall’alto.

Al Bano e Romina, insieme a pranzo

La coppia però pare che in questo periodo si è fatta immortalare insieme a pranzo, riunita come una vera famiglia insieme alla loro figlia Romina Junior.

La famiglia infatti è andata a pranzo tutti come una splendida famigliola felice, ma sono consapevoli, che ogni loro movimento e scrutato dagli occhi indiscreti del gossip. Eppure i due sembrano aver trovato una bella sintonia anche se non danno cenni di un ritorno insieme.