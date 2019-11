Al Bano dopo il rifiuto di Romina, torna con Loredana Lecciso: sui social la foto scatena il gossip

Dopo gli insistenti rumors sulla crisi tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, la foto della Showgirl sui social risveglia il gossip. Sono ritornati insieme?

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono ritornati insieme? Il dolcissimo scatto social riaccende il gossip e le polemiche. Scopriamo di più.

Al Bano Carrisi ritorna dalla Lecciso? La fato scatena le polemiche dei fan

Poche ore fa Loredana Lecciso ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme al cantante di Cellino San Marco. La coppia dalla cui relazione sono nati due figli Bido e Jasmine, appaiono sereni e sorridenti.

Espressioni che trasudano una ritrovata serenità, scagionando ogni rumors sulla loro crisi e risvegliando dunque il gossip su un ‘ritorno di fiamma’ tra i due.

Chiaramente la foto pubblicata sui social ha scatenato la rabbia dei fan della coppia artistica, Al Bano Carrisi e Romina Power, dichiarando di vedere nella Lecciso la causa della fine del loro matrimonio.

Loredana Lecciso risponde alle polemiche

A venire in soccorso alla Showgirl leccese un fan, il quale fa notare come sia andata in realtà la storia tra la cantante statunitense e il cantante di Cellino San Marco, ovvero che è stata Romina Power a lasciare Albano:

‘Vorrei ricordarti che Romina ha lasciato Albano. E Loredana quando l’ha conosciuto era single, per cui non ha portato via niente a nessuno’

Un commento che ha visto l’approvazione della cara Loredana replicando con l’emoticon di un applauso, per porre fine, una volta e per tutte, alle pedanti accuse da parte degli utenti.

Nel frattempo i fan della coppia, sognano dopo lo scatto pubblicato un loro ritorno di fiamma. Sarà davvero così? Per ora nessuna notizia ufficiale. Staremo a vedere.

Ecco lo scatto che sta facendo fantasticare gli utenti sui social: