Costretto ad indossare sempre il capello: Al Bano, la vera ragione per cui non può farne a meno

Il bravissimo Al Bano Carrisi è tornato di nuovo a far parlare di se, questa volta infatti il cantante di Cellino San Marco pare che abbia svelato finalmente a tutti, il motivo per cui indossa continuamente il cappello.

Il cantante Al Bano Carrisi è da sempre uno dei cantanti più amati di sempre. La sua voce infatti non si è fermata all’Italia, ma quasi in tutta Europa. Una voce straordinaria, che ancora oggi, nonostante la sua età è ancora potente e limpida come una volta. Il cantante infatti ha partecipato anche ad uno dei talent show di Milly Carolucci “Il cantante Misterioso”, dove si è messo in gioco per molte puntante.

Ed è proprio nella finale del programma di Milly Carlucci che il pubblico scopre il motivo per cui il cantante porta sempre il cappello.

A quanto pare però solo nell’ultima puntata del programma si è riusciti a capire il motivo di tale mistero. Il cantante infatti come in molti hanno potuto vedere dal programma, è stata sempre mascherato da Leone e la sua identità è stata nascosta fino a ieri sera.

Al Bano senza cappello

Il cantante Infatti proprio nella puntata di ieri de “Il cantante Misterioso” è riuscito ad arrivare secondo al fianco di Teo Mammuccari. I due infatti si sono sfidati fino alla fine, ma a quanto pare Teo ha avuto la sua vittoria. Il cantante infatti si è dovuto togliere la maschera da Leone, dove si è scoperto il motivo per cui porta sempre il cappello. Ma a rivelare il suo segreto è stato lui stesso anche in un intervista a Settimana Ventura, dove ha spiegato alla conduttrice il motivo reale del cappello.

Il cantante a quanto pare infatti da qualche anno, cerca di nascondere la perdita dei capelli, indossando il suo immancabile cappello bianco. Ma questo non è l’unico motivo, a quanto pare Al Bano sembra sia molto legato al capello proprio perchè era un accessorio che indossava sempre il suo papà. Un modo per ricordarlo, ha spiegato e di sentirlo in qualche modo sempre vicino.