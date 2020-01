Al Bano il cantante di Cellino, in una recente intervista confessa il suo amore per una delle donne della sua vita tra Romina e Loredana: “La amo ancora”

Al Bano è uno dei cantanti più amati e apprezzati non solo in Italia, ma in tutta Europa. La sua bellissima voce, immensa e intensa, ha fatto impazzire fin dai primi anni del suo successo quasi tutto il mondo. Il tutto accompagnato fino a poco fa dalla sua ex moglie Romina Power, con cui ha avuto una storia d’amore che ha fatto sognare i loro numerosissimi fans.

Al Bano un amore eterno con Romina Power

Oltre ad un grande successo nel mondo musicale, il gossip non si soffermato sulla voce e sulla bravura del cantante, pare infatti che si sia fossilizzato anche sulla storia d’amore che ha sempre fatto sognare milioni di italiani. Parliamo appunto della storia d’amore tra Romina Power e Al Bano. I due, si può dire, che abbiano avuto un successo maggiore anche per il rapporto che li ha uniti fin da giovanissimi, innamorati e spensierati.

I due infatti sembravano una coppia perfetta, si sono sposati e hanno avuto delle bellissime bambine. La coppia però si è sfasciata dopo la scomparsa della loro primogenita Ylenia, scomparsa improvvisamente da New Orleans. Questa vicenda è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e i due hanno deciso di separarsi. Ma Al Bano con gli anni ha deciso di rifarsi una vita e di amare qualcun’altro che non fosse Romina, amando anche la bella Loredana Lecciso.

Al Bano la confessione choc

Ma a fare chiarezza adesso sul rapporto che unisce Al Bano e Romina è proprio la bella Romina Jr, figlia dei due cantanti. I due infatti come racconta Romina, hanno passato il Capodanno insieme e come si è visto dal palco di Potenza, i due sembrano ancora molto affiatati e uniti sentimentalmente. La stessa Romina, in seguito al concerto si è lasciata andare anche ad una confessione che ha emozionato il loro pubblico.

Adesso pare che la cantante americana e il cantante pugliese si siano separati nuovamente e mentre Loredana pubblica foto con il suo ex marito Al Bano, pare che il cantante sul suo profilo personale di Instagram, abbia pubblicato una vera e propria dichiarazione d’amore a Romina:

“Avere una splendida creatura come te al mio fianco mi fa sentire l’uomo più fortunato della terra. Ti amo da sempre come fosse il primo giorno”

Una vera dichiarazione d’amore da parte di Al Bano che fa ancora sognare i fans in un eventuale ritorno tra i due.