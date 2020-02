‘Basta uno sguardo’ Al Bano il bacio con Romina Power sul palco: la verità dietro il gesto mancato

Al Bano e Romina hanno incantato il Festival di Sanremo come super ospiti, ed il cantante svela il perché del bacio mancato

L’Ariston si è acceso poche volte come durante l’esibizione fuori gara di Al Bano e Romina, ma i fan sono rimasti delusi da un particolare, ecco quale.

L’intesa ritrovata tra Al Bano e Romina

I due amatissimi cantanti nonostante le molte traversie personali da qualche tempo pare abbiano ritrovato l’intesa di un tempo.

Almeno per quanto riguarda il lavoro, dato che sono tornati a cantare insieme in vari tour in Italia ed all’estero ed il loro pubblico mostra di apprezzarli sempre come un tempo.

Anche se il dolore per la perdita della primogenita Ylenia è sempre vivo nei due genitori, hanno ritrovato il loro affetto, perduto durante la separazione ma che non si è mai spento e sul palcoscenico dimostrano ancora quanto siano in sintonia.

Proprio sul palco dell’Ariston Al Bano e Romina sono stati acclamati da una standing ovation per la loro performance.

Il bacio a Sanremo? Cosa c’è di vero

Il medley dei loro storici successi prima ed il nuovo singolo scritto da Cristiano Malgioglio hanno riportato su quello storico palco l’affiatamento dei due ex coniugi ed in molti avrebbero voluto che la performance di chiudesse con un bacio tra i due.

Al Bano però è categorico sull’argomento ed in un’intervista ha spiegato perché il bacio non è arrivato:

“In quella canzone il bacio non c’entrava niente. E poi non sono un ruffiano. Non so farlo. Non sono capace”

Però conferma anche il grande affetto ed l’intesa con l’ex moglie Romina Power che è saltato agli occhi di tutti, come ha riportato Il Giornale:

“Nei giorni di Sanremo abbiamo condiviso tanti momenti sul palco e fuori. Certe cose non abbiamo bisogno di dircele. Basta uno sguardo”.

Il cantante di Cellino San Marco ha anche spiegato che i due non erano in gara per volontà di Romina che sarebbe stata categorica sulla loro partecipazione solo come ospiti, pur presentando un brano ritenuto potenzialmente vincitore.