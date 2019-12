Paura per Al Bano, si arrampica sul palco e resta sospeso: la foto diventa virale

Paura per Al Bano Carrisi, si arrampica sul palco e resta sospeso: la foto diventa virale sui social

La sua voce ha conquistato intere generazioni. Al Bano Carrisi è uno degli artisti più amati del nostro Paese e, alla soglia dei 77 anni, continua a regalare emozioni al suo pubblico. Il cantautore pugliese è impegnato in tour insieme all’ex moglie Romina Power. Pare che, qualche settimana fa, l’artista si sia nuovamente appeso ad un’impalcatura, la foto è già virale sui social.

Al Bano appeso ad un impalcatura

Il cantante di Cellino San Marco vanta una brillante carriera musicale. Nonostante l’età, insieme alla sua ex compagna, continua a calcare i palchi di tutto il mondo regalando tante emozioni. Sembra essere ancora incerta la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival della musica italiana, condotto da Amadeus. In merito, Al Bano ha precisato che vorrebbe partecipare alla kermesse come cantante e non come super ospite ma non è dello stesso parere Romina Power. In una recente intervista rilasciata per Adnkronos, il cantante pugliese ha affermato che se salisse di nuovo sul palco dell’Ariston non sarebbe in compagna della sua ex moglie. Per quale motivo?

“Romina non ne vuole sapere”

, ha spiegato.

Nelle scorse settimana, l’artista è stato impegnato con una serie di concerti ma nelle ultime ore circola in rete una sua foto che ha divertito i suoi fan. Già in passato, era salito su un impalcatura durante il concerto a Rimini e pare che abbia ripetuto la sua performance Varsavia, almeno secondo un fan.

La foto virale sul web

Non molto ore fa, una fan di Al Bano ha condiviso sui social una foto che lo ritrae appeso ad un’ impalcatura. Non è certo se la foto sia di una esibizione passata ma secondo un utente l’artista pugliese ha deciso di rendere speciale la sua esibizione a Varsavia. Un utente ha commentato così lo scatto: