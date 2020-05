Al Bano, difficoltà economiche ‘Sopravvivo solo un anno’: la confessione privata

Al Bano Carrisi, l’amara confessione al settimanale Diva e Donna: «Solo uscite, nessuna entrata. Così vado avanti un anno»

L’emergenza sanitaria ha messo in crisi numerose realtà economiche. Dal punto di vista economico, l’Italia sta attraversando un periodo particolarmente difficile e molti italiani hanno dovuto fare i conti con la drastica riduzione degli introiti e dei guadagni. Di recente, Al Bano ha affermato che, a causa del coronavirus, non ha nessuna entrata e se continua così non può andare avanti più di un anno: ecco le sue parole.

Al Bano: l’intervista a Diva e Donna

Questi ultimi due mesi sono stati davvero difficili non solo da un punto di vista sanitario ma anche economico. Molti degli italiani sono alle prese con una delle più grandi crisi degli ultimi anni e anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo vedono ridursi i guadagni proprio a causa di questo virus che ha messo in ginocchio l’intero Paese.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, Al Bano Carrisi ha rivelato che i ricavi si sono ridotti drasticamente : “Ho solo uscite, nessuna entrata. Limando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno”.

L’Intervista al cantante pugliese

Il cantante di Cellino San Marco, intervistato da Diva e Donna, ha confessato che il turismo nella sua città è completamente bloccato:

“Chiuso l’albergo, chiuso il ristorante. Lei ha letto tutte le norme per riaprire? La spesa non vale l’impresa e poi finirebbe per assomigliare tutto a un ospedale. E un ristorante non può sembrare un ospedale”.

Inoltre, a causa dell’emergenza sanitaria non sono garantiti i concerti e questo mette inevitabilmente a rischio il lavoro della sua intera troupe e di tutti quelli che lavorano per lui.

