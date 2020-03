View this post on Instagram

Voglio ricordare il maestro Detto Mariano con questa foto spiritosa scattata su una barca nel mare Egeo nel 1970 quando lui ci suggeri’ , “Ue’ ragazzi , perche’ non vi sposate?” Era di una simpatia unica e ha contribuito con i suoi arrangiamenti originali a molti dei nostri successi ! E’ stato testimone alle nostre nozze ed ha girato le uniche riprese dell’evento con la sua cinepresa super 8. Mariano, non verrai mai dimenticato. Ti portiamo nel ❤️