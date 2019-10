Al Bano, l’abbraccio con Ylenia in Polonia: la foto inedita sui social fa il giro del web

Al Bano, l’abbraccio con Ylenia in Polonia: la foto inedita sui social...

Al Bano e Romina non hanno mai dimenticato la loro prima figlia Ylenia. Ora appare uno scatto che li ritrae abbracciati ed il web si commuove

Sono passati 26 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi. Ora sui social è apparsa una foto che ritrae lei ed Al Bano abbracciati in Polonia ed è diventata subito virale. Ecco i particolari.

Il destino di Ylenia nelle parole di Al Bano

La bellissima Ylenia Carrisi è scomparsa ormai da 26 anni e da allora si sono accavallate ipotesi di tutti i tipi ed avvistamenti improbabili.

La madre Romina non vuole credere alla sua morte ma spera ancora che un giorno o l’altro riabbraccerà la figlia e tornerà ad avere accanto a se tutti i suoi 4 figli uniti: Ylenia, Yari, Cristel, Romina Jr.

Al Bano invece, pur avendo un dolore indefinibile dentro, è convinto di sapere cosa sia successo alla primogenita.

Come ha dichiarato anche ultimamente, il cantante di Cellino è convinto che Ylenia avesse conosciuto delle cattive compagnie, che facesse uso di sostanze stupefacenti e che dunque per tale motivo sia morta nel lontano 1993.

La foto che ha fatto commuovere il web

La famiglia Carrisi e soprattutto Al Bano e Romina sono molto amati e seguiti sui social.

Le foto dei loro concerti, delle interviste tv e anche delle loro vite “normali” diventano subito cliccatissime e virali.

Come ad esempio è accaduto poco tempo fa con il simpatico e dolce scatto del “disastro” combinato dal figlio di Cristel Carrisi.

E’ ovvio che personaggi tanto amati e seguiti abbiano delle fanpage che condividono scatti anche inediti per celebrare i loro idoli.

Ed è quello che è accaduto sul profilo di una fanpage di Al Bano e Romina, dove è stata postata uno scatto risalente alla fine degli anni 80 che ritrae Al Bano, Romina ed i figli Ylenia e Yari abbracciati e felici in Polonia.

Ylenia si trova al centro della scena, cinta da entrambi i genitori che la guardano e si guardano tra di loro come in un abbraccio protettivo felice ed ignaro di quello che sarebbe successo.

E’ una foto che ferma il tempo a quando i due cantanti erano ancora felici e complice anche come coppia e non solo come artisti.

Ed il merito era di quella biondina piena di vita che li univa e anche dell’idea di famiglia che avrebbero creato.

La famiglia unita è ancora presente, si è arricchita di figli e nipoti in un grande amore generale, ma un grande vuoto lo lascia ancora la mancanza di Ylenia.

Il web si è commosso ed i commenti sono tutti di apprezzamento: