Akash Kumar, 5 curiosità inedite: dalle origini al vero nome, dal colore degli occhi alla nuova fidanzata famosa

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul modello Akash Kumar, reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi.

Conosciamo tutti Akash Kumar e sappiamo come sia riuscito a finire al centro dell’attenzione mediatica in questo ultimo periodo con la partecipazione al L’Isola dei Famosi.

Ecco che scopriamo 5 curiosità su di lui!

La verità sul colore degli occhi di Akash Kumar

Il noto ex naufrago è finito al centro della bufera a causa di alcune polemiche sorte intorno alla natura dei suoi occhi.

Lo sguardo di Akash Kumar non passa inosservato per via del colore molto particolare dei suoi occhi di ghiaccio.

In molti lo considerano innaturale e anche il chirurgo Giacomo Urtis, nel corso di alcune puntate dei programmi di Barbara d’Urso, ha voluto dire la sua al riguardo.

Il medico ha sottolineato come il suo sguardo non sia affatto naturale, ma frutto di un intervento estetico a cui il modello si sarebbe sottoposto in Africa.

Chi è l’idolo del modello

Un’altra cosa che sicuramente non sapete è che uno degli idoli assoluti di Akash sia Gandhi, che apprezza per la volontà di cambiare il mondo portando avanti battaglie assolutamente non violente e pacifica.

Lo stesso non possiamo dire di Akash, che ha un carattere piuttosto irruento e spesso sulla difensiva.

Chi è la fidanzata di Akash Kumar

Una delle novità di quest’ultimo periodo è relativa alla vita sentimentale di Akash Kumar.

Secondo molti, avrebbe una relazione in corso con Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, a sua volta influencer, ex concorrente di Temptation Island ed ex della gieffina Selvaggia Roma.

La liaison è stata confermata anche dai paparazzi, che li hanno immortalati mentre si baciavano appassionatamente per le strade cittadine.

I programmi di cui è stato protagonista

Probabilmente non ve lo ricordate, ma il noto modello ha preso parte anche a un’edizione di Ballando con le stelle.

Anche nel corso del talent show di Raiuno il modello era finito al centro di aspre polemiche per via del colore dei suoi occhi e per il nome.

Infatti, a seconda dei programmi a cui prende parte, Akash riferisce di avere un nome diverso.

Il modello ha anche partecipato come tentatore a Temptation Island.

Le origini e il vero nome di Akash Kumar

In molti si chiedono quali siano le origini del modello. Oggi possiamo dire che sia per metà indiano e per metà brasiliano.

Presumibilmente è indiano dalla parte del padre, visto che il nome e il cognome ricordano molto quelli usati nel sud-est asiatico. Mentre sarebbe brasiliano dalla parte della madre.

Non conosciamo, invece, il vero nome del modello, che per il momento sostiene sia proprio Akash Kumar. Cambierà idea?