Aka7even brutto colpo, tradito da Martina: ‘Lei e Raffaele si frequentano’

Una bella batosta per il cantante di Amici. La notizia della frequentazione tra Martina e Raffaele ad Aka7even non piacerà per niente.

Finito Amici 20, i due ex allievi hanno ripreso subito a conoscersi meglio: Aka7even già nella casa ha provato a mettere Martina davanti ad una scelta ma la ballerina probabilmente non era pronta per dire la verità.

Aka tradito da Martina? Bruciante scoperta per il cantante.

Aka7even brutto colpo: Martina frequenta Raffele

I due ex allievi di Amici, fuori dal programma, si sono riavvicinati. Aka7even sicuramente non l’ha presa bene. La notizia arriva come un pugnale alla vigilia della finale e non dev’essere facile per Aka sostenere il peso di questo bruciante ‘tradimento’.

Anche se i due si sono allontanati già nella scuola, sapere che Martina si è avvicinata a Raffaele, suo amico, dev’essere davvero un’amara scoperta. La ballerina aveva già dimostrato nel corso del programma di essersi presa una mezza cotta per Raffaele Renda.

Le parole di Martina su Raffaele

La Miliddi in un’intervista rilasciata a Stefano Fisico durante una diretta Instagram ha confessato come stanno le cose con Raffaele:

“Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere. È una situazione un po’ strana. Se son rose, fioriranno, non lo so”.

L’edizione di Amici di quest’anno oltre che per gli ascolti record, sarà memorabile anche per gli intrecci e le storie createsi nel programma. Ma cosa ne pensa Raffaele di Martina? In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dello scorso 3 maggio, il cantante ha dichiarato:

“Se Martina si era presa una cotta per me? Diciamo che è stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica. Per adesso sono single. Ho avuto una storia lunga, ma poi è finita.

Raffaele non nasconde che adesso è totalmente concentrato sulla sua carriera: ha tanta voglia di esibirsi in pubblico e di cantare le sue canzone ai fan.