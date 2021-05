Aka7even e Rudy Zerbi, arriva la pace in diretta: “Le tue parole mi hanno…”

Sin dalle prime puntate di quest’ultima edizione di Amici, Rudy Zerbi ha attaccato il cantante Aka7even, allievo di Anna Pettinelli.

Dopo pochi giorni dalla fine della trasmissione condotta da Maria De Filippi, arriva il chiarimento in diretta tra i due.

Durante tutta la fase pomeridiana e anche quella del serale, Rudy Zerbi ha messo spesso in discussione il posto occupato da Aka7even nella scuola di amici 20.

A differenza sua, invece, Anna Pettinelli lo ha sempre ritenuto un grandissimo talento, probabilmente il più grande della classe dei cantanti di questa edizione del talent show di Canale 5.

Durante il serale, Rudy Zerbi è arrivato addirittura a indossare una parrucca che ricordava sia il look di Anna che quello di Aka7even.

Fino all’ultimo giorno, il professore di canto ha avuto da ridire sulle barre del cantante. Ora, però, è finito tutto e tra Rudy Zerbi Aka7even è tornato il sereno.

Poche ore fa, Aka7even ha creato una diretta con i suoi follower su Instagram, la prima nella quale ha avuto modo di confrontarsi con i fan.

A un certo punto, si è collegato anche Rudy Zerbi che ha speso delle parole dolcissime per il cantante:

“Volevo solo dire una cosa, visto che la diretta è tua, anzi grazie per avermi invitato. Volevo farti i complimenti per le parole bellissime, intelligenti e mature che mi hai detto quando ci siamo parlati alla fine della finale.”

e poi ancora:

e infine:

“Volevo solo dirti questa cosa e voglio che la sappiano tutti. Sono molto fiero e molto contento. Come è successo anche per altri, quando vorrai ti aspetto anche da me in radio.”