Aka7even nella bufera, a pochi giorni dalla finale il terribile sgarro ad Anna Pettinelli

Mancano pochissimi giorni alla finale di Amici 20. Aka7even finisce nella bufera, lo sgarro alla sua coach: ‘Mi sono rotto il caz*o’.

Il prossimo 15 Aprile conosceremo il vincitore di questa ventesima edizione del celebre talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

Nel frattempo si scorge un grande fermento tra i 5 finalisti, in particolare da parte di Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, il quale è alle prese con il pezzo che le è stato assegnato dalla sua vocal coach.

Proprio poche ore fa, in un video pubblicato sulla pagina ufficiale del programma, il cantante campano si è sfogato duramente. Le durissime parole contro Anna Pettinelli lasciano i follower senza parole, gettando il finalista nella bufera. Ecco tutti i dettagli.

Aka7even furioso, la stangata contro Anna Pettinelli

Dopo aver parlato con la sua vocal coach, Luca Marzano è apparso visibilmente alterato agli occhi dei fan del programma. L’allievo di Amici, ha manifestato fortissimi dubbi sul pezzo da portare alla finale, un pezzo importante il quale decreterà il suo destino nell’arco dell’ultimo step del programma.

‘Mi sono rotto il caz*o’ esordisce Aka7even, dopo aver provato numerose volte il brano affidatogli, ma che tuttavia non ha sortito in lui l’emozione e l’effetto desiderato.

Con i nervi a fior di pelle, ‘minaccia’ di non cantarlo in puntata se Anna Pettinelli dopo aver ascoltato la sua interpretazione con obiettivo giudizio non provvederà ad optare per un altra canzone.

Un terribile stangata per la coach di Amici, che chissà come avrà reagito alle parole dell’allievo. Intanto sui social la bufera, il pubblico non si è risparmiato.

Il pubblico sui social non perdona: ‘Un rompibal*e’

Se una parte degli utenti si mostra completamente d’accordo con Aka7even, nella misura in cui se non si sente attualmente a suo agio con il pezzo assegnatogli essendo questo brano in particolare molto importante trattandosi della finale.

Dall’altro molti hanno invece sommerso di critiche il cantante, definendolo un ‘rompibal*e’, ‘pallo*o’ o buono ‘solo a lamentarsi’ invece di sforzarsi a studiare e interpretare al meglio quanto assegnatogli e prendendo il tutto come una sfida anche con se stesso.

Cosa ne sarà di Aka7even? Lo scopriremo durante la finale che come accennato verrà trasmessa il prossimo sabato 15 Maggio 2021.