Martina Miliddi e Rosa Di Grazia ridono di Aka7even su Instagram: il web si è scagliato contro di loro.

I fan del cantante non perdonano le due ballerine, le due sono al centro delle polemiche.

Aka7even, la dedica alla sua ex Martina

Recentemente uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici 20, Luca Marzano, ha confermato che oltre a Mi Manchi, ha scritto un altro brano per la ballerina Martina Miliddi.

I due hanno fatto sognare i telespettatori con la loro travagliata storia d’amore.

Prima che Martina uscisse dal programma, il loro rapporto era già giunto al termine, dato che la ragazza ha iniziato a provare dei sentimenti per l’ex allievo del talent di Amici, Raffaele Renda, con il quale ora è attualmente fidanzata.

In questi ultimi giorni si è creata un’ennesima polemica, per questo Aka7even ha deciso di far chiarezza rivelando che anche il brano Mille Parole è dedicato alla ballerina.

Sui social Luca Marzano ha scritto una semplice frase:

“Mille Parole è stata scritta per Martina. Fine. Grazie. Ciao. A dopo.”

Una confessione che ha scatenato il web, ma le polemiche non sono ancora terminate.

Martina Miliddi e Rosa Di Grazia deridono Aka7even

Martina Miliddi e Rosa Di Grazia, si sono conosciute nel programma di Maria De Filippi e hanno instaurato una bellissima amicizia anche fuori dai riflettori.

Durante una live su Instagram le due hanno dimostrato di avere un bellissimo rapporto, infatti tra loro basta uno sguardo per capirsi e scoppiare a ridere.

Ma hanno commesso una gaffe bella e buona.

Tutto è iniziato quando Martina ha notato il look della sua amica completamente giallo e Rosa ha affermato:

“Oggi sono molto yellow”.

Dopo questa frase è calato un breve silenzio d’imbarazzo dato che “Yellow” è il nome di un brano di Aka7even.

Appena hanno capito la clamorosa gaffe, le due hanno cominciato a ridere, addirittura Rosa si è coperta il volto e ha esclamato:

“Scusa.”

Il web e soprattutto i fan del cantante non perdonano e non sono mancati i commenti del tipo “In certi casi il mutismo selettivo sarebbe una scelta saggia”, “Martina dovrebbe ringraziare Aka e non deriderlo”, “Mi dispiace che prendono in giro Aka alle spalle.”

Altri invece sono rimasti divertiti da questa imbarazzante gaffe, Aka7even risponderà? lo scopriremo presto.

Leggi anche –> Paolo Bonolis compie 60 anni, tutto sul genio della tv: dalle balbuzie ai contratti miliardari