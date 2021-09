Aka7even e Deddy, salta il loro importante progetto: il motivo

I fan del programma sono al settimo cielo per la nuova edizione di Amici, che partirà il prossimo 18 settembre 2021 su Canale 5.

Nell’attesa, l’ex allievo Aka7even ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan lasciandosi andare a una rivelazione inaspettata circa la convivenza con il cantante Deddy.

Il cantante di “Loca” ha deciso di fare una chiacchierata con i fan, attraverso un box per le domande tramite le Instagram stories e ha chiarito numerosi aspetti della sua vita personale e privata.

Qualche tempo fa, l’ex allievo di Amici aveva annunciato che presto sarebbe andato a vivere insieme a Deddy, altro cantante dell’ultima edizione di Amici.

I due, nel corso dell’ultima edizione del talent show, hanno stretto una bellissima amicizia.

Ma a quanto pare, il loro sogno di andare vivere insieme è svanito: scopriamo cosa è successo.

Nelle scorse ore, Aka7even ha deciso di chiarire la questione, svelando che il progetto è sfumato:

“Non andrò più a convivere con tonno (Deddy, ndr), perché abbiamo due percorsi differenti e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso, visto che non ho casa discografica lì, non ho famiglia e non ho la produzione.”