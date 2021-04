Da Amici a C’è posta per te: Aka7even immischiato in un triangolo amoroso

Da Amici a C’è posta per te: Aka7even immischiato in un triangolo...

L’allievo di Amici, Aka7even, è stato coinvolto – suo malgrado- in un triangolo amoroso protagonista di C’è posta per te.

E’ sicuramente uno degli allievi più amati di quest’edizione di Amici Aka7even, uno dei potenziali vincitori del programma. Il cantante napoletano è noto anche per i trascorsi amorosi nella casetta di Maria De Filippi.

Con Martina ha dato vita ad una mini soap che ha fatto nascere un singolo diventato di recente anche disco d’oro. Incoraggiato da Anna Pettinelli, Luca (questo il suo vero nome), sembra avere davanti a se un grande futuro nella musica. In queste ore però sul web circola un gossip molto particolare su di lui.

C’è posta per te, Aka7even coinvolto in un triangolo amoroso

Il sito Very Inutil People citato anche da Novella 2000 rivela che Aka7even, l’allievo d’Amici sarebbe stato in passato coinvolto in una storia che la stessa Maria de Filippi ha raccontato in TV a C’è Posta per te.

Una certa ragazza campana di nome Lucia avrebbe chiesto l’aiuto della redazione di C’è Posta per te per riconquistare il fidanzato Orlando che l’aveva lasciata per via di un tradimento che la ragazza ha poi confessato.

Pare proprio che Aka7even sia stato il terzo incomodo, colui che avrebbe indotto Lucia al tradimento. A conferma dell’inciucio il fatto che tutti e tre sono di Posillipo e condividono la stessa passione musicale.

Aka7even e Ciro la stessa persona?

Very Inutil People sembra quindi gettare delle ombre sulla sincerità di Aka. Lucia avrebbe infatti evitato di fare il nome vero dell’allievo d’Amici per non compromettere il suo percorso nel talent.

La ragazza quindi ha voluto in qualche modo tutelare la sua immagine. Per il momento a conferma di questo gossip non c’è nessuna prova concreta. I dubbi sulla trasparenza però hanno cominciato a circolare sui social e qualcosa sicuramente salterà fuori.