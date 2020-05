Aitor Gonzalez Luna, chi è il protagonista de La Cattedrale del Mare?

Chi è Aitor Gonzalez Luna, il noto attore spagnolo, interprete di Arnau Estanyol nella nuova fiction di Canale 5, La cattedrale del mare

Scopriamo insieme tutti i segreti di Aitor Gonzalez Luna, dall’infanzia dell’attore ai primi passi nel mondo della recitazione, dall’enorme successo in Spagna nel grande e nel piccolo schermo fino ad arrivare al debutto in Italia con “La cattedrale del mare”!

Chi è Aitor Gonzalez Luna

Nasce a Vergara, un piccolo paesino nella provincia di Guipúzcoa, nella Spagna settentrionale, il 18 settembre del 1981, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Grande appassionato di recitazione, il giovane si è affermato come attore in Spagna, sia sul piccolo che sul grande schermo. Luna ha recitato in molti ruoli di rilievo, tra cui “Gli uomini di Paco”, “L’ira” e “Giorni senza luce”.

Dal 2010 al 2013 è impegnato nella produzione chiamata “Ottima riserva”, in “La fuga” e ne “Le avventure del Capitano Alatriste”. Nel 2014 è tra i protagonisti di “Raccontami una storia”, dopo di che, nel 2018, è la volta de “La cattedrale del mare”, dove interpreta il protagonista conosciuto come Arnau Estanyol, su Antenna 3.

Il secondo appuntamento con la fiction spagnola in questione è previsto per martedì, 26 maggio 2020, su Canale 5!

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni relative all’attore per via della sua riservatezza e per la poca notorietà acquisita ancora in Italia. Ciò che è noto è che l’interprete sia molto legato alla sua famiglia e in particolare a suo fratello, Yon Gonzalez, che come lui ha raggiunto un enorme successo nel mondo dello spettacolo.

L’attore è molto attivo sui social e gestisce un profilo Instagram che vanta un seguito di ben 116mila follower. Carica spesso scatti che lo ritraggono sul set dei suoi progetti, mentre pochi relativi alla sua vita privata.

Tramite il suo profilo, non è facile evincere se l’attore abbia una relazione sentimentale in corso.