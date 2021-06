Ainett Stephens, le curve esplodono nel bikini striminzito: la foto della ”Pantera” fa il pieno di Like

La celebre modella venezuelana ha stuzzicato nuovamente i followers con uno scatto dai toni piccanti: ”Che Panterona! Una Venere nera”.

Ainett Stephens è tra i volti più amati del piccolo schermo e dei social, dove è seguita da oltre 257mila followers con i quali ama condividere la sua quotidianità privata e professionale.

Ormai alla soglia dei mitici 40, mostra una forma fisica perfetta, frutto non solo di un costante allenamento fisico, ma anche ad una dieta ipocalorica a base di verdure e frutta di stagione, che l’aiutano ad affrontare ogni giornata in maniera salutare e con la giusta carica.

Dalla bellezza travolgente, è nota al pubblico italiano per essere stata, nel lontano 2006, la ”Gatta Nera” nell’arco del celebre game show condotto da Pino Insegno, ”Il mercante in fiera”.

Poche ore fa, ha lasciato tutti i suoi followers senza fiato con uno scatto ad altissima carica erotica.

La Pantera in bikini stuzzica i fan

La bellissima modella venezuelana naturalizzata italiana, ha stuzzicato ancora una volta le fantasie di migliaia di utenti sui social.

A scatenare il delirio sui social una foto che la vede con in dosso un bikini dai toni rosso mattone, il quale oltre ad esaltare le sue curve, mette in risalto la sua pelle scura e senza imperfezioni.

Il triangolino, un pò troppo piccolo sembra non riuscire a reggere il peso del suo prosperoso decollète, tanto da suscitare una spontanea reazione da parte del pubblico maschile, il quale chiede di ”uscirle fuori”.

La Venere Nera conquista Instagram

Lo scatto social, ha conquistato in pochissime ore oltre 35mila like e centinaia di commenti da parte degli utenti, i quali non hanno potuto che elogiare la sua bellezza intramontabile e le sue curve esplosive:

Ritornerà mai in Tv? E’ quello che si chiedono i suoi fan. Nella sua ultima intervista a Verissimo, Ainett Stephens ha rivelato che in questo momento la sua più grande priorità è suo figlio, il quale improvvisamente all’età di due anni ha smesso di parlare a causa di un disturbo dello spettro autistico:

”Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità”

rivelò in merito ai microfoni di Silvia Toffanin.