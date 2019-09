Aifa, diffuse liste false di farmaci con ranitidina: “Diffidate di certe informazioni”

L’Aifa lancia un appello non solo per i farmaci contenenti ranitidina ma anche per le false liste, divulgate, che creano solo disordini e panico

Quello che vuole l’Aifa non è solo un maxi controllo e il ritiro dei farmaci che presentano il problema, ma anche allertare i consumatori nel diffidare di alcune informazioni false.

Liste falsi con nomi dei farmaci

Dopo l‘allarme ranitidina ora c’è anche quello per le informazioni false che si stanno divulgando sui social network e non sono, diffondendosi a macchia d’olio.

Queste informazioni non corrette possono portare a ondate di panico o, ancora peggio, al ritiro di alcuni farmaci che non presentano il problema. L’agenzia del farmaco ha dichiarato – come si evince anche da TgCom24:

“sui social network si stanno diffondendo liste di farmaci che nulla hanno a che vedere con quelle oggetto dei provvedimenti restrittivi, che riguardano i farmaci contenenti ranitidina”

Una nota ben definitiva dove si lancia un appello ai consumatori – e non solo – di diffidare delle informazioni diffuse in questi giorni.

Sempre l’Agenzia fa una precisazione netta sul Buscopan – medicinale utilizzato a larga scala e inserito nelle liste divulgate – evidenziando è il Buscopan Antiacido (e non il classico).

Il classico Buscopan è un antidolorifico e antispastico che non ha alcun contenuto di ranitidina. Il Buscopan antiacido è invece tra i farmaci vietati per una possibile presenza della sostanza Ndma.

Il blocco dei farmaci riguarda 515 lotti per la cura e prevenzione di ulcera e reflusso gastrico

“a scopo precauzionale in attesa di ulteriori accertamenti”

195 sono invece i lotti ritirati dove è stata confermata la presenza della sostanza Ndma – potenzialmente cancerogena.

Dove vedere la lista dei medicinali?

L’Agenzia consiglia tutti i consumatori di consultare direttamente il loro sito, dove le informazioni sono aggiornate continuamente e si può trovare la lista precisa dei medicinali ritirati dal mercato.