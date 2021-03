Chi è Aidan Turner, l’attore che interpreta Leonardo nell’omonima fiction

Ecco tutto quello che sappiamo sul bellissimo e talentuoso attore che veste i panni del genio da Vinci nella fiction di Rai 1.

Aidan Turner è un attore di successo, che l’Italia ha il privilegio di vedere, in prima serata su Rai 1, nella serie tv dal titolo Leonardo.

Ecco tutto quello che dovremmo sapere su di lui prima che inizi Leonardo!

Chi è Aidan Turner

Nasce a Clondalkin, il 19 giugno del 1983, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, e ha quindi 37 anni.

E’ un attore famosissimo in Italia e nel mondo, che vanta ruoli di grande rilievo, come quello televisivo del capitano Ross Poldark nel period drama Poldark e del vampiro John Mitchell nella serie inglese Being Human.

Dal 2012 al 2014 ha anche vestito i panni del personaggio di Kíli nella trilogia de Lo Hobbit diretta da Peter Jackson.

Nel 2021 diventa protagonista della serie tv dal titolo Leonardo, dove interpreta il genio in 8 puntate in onda su Rai 1. Al suo fianco Matilda De Angelis, James D’Arcy e molti altri.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita sentimentale dell’attore, sappiamo che è stato fidanzato con l’attrice Lenora Crichlow.

Poi è stato legato a Sarah Greene e successivamente a Caitlin Fitzgerald, con la quale vive una storia d’amore dal 2018.

Anche Caitlin è un’attrice e ha recitato in prodotti come Il processo ai Chicago 7 e Masters of Sex.

Non ci rimane che augurare tanta fortuna al bello e talentuoso attore e tanti auguri per il suo matrimonio con la donna della sua vita!