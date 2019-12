Aida Yespica, il seno casca fuori dalla scollatura di pizzo: la foto piccante per Natale infiamma i fan

Aida Yespica, il top striminzito mette in evidenza il suo seno esplosivo: IG stories mandano in delirio il popolo del web.

Una delle showgirl straniere più amate e seguite del nostro Paese è sicuramente Aida Yespica. Le ultime IG stories hanno letteralmente ipnotizzato i followers. Per quale motivo? Indossa un top aderente che mette in mostra il suo seno esplosivo e nell’altra è completamente nuda avvolta da una asciugamano che fa fatica a contenere le sue forme.

Aida Yespica, il top è troppo stretto

La showgirl venezuelana è seguitissima sui social e non manca ma di condividere momenti della sua vita con il popolo del web. Pochi giorni fa, Aida Yespica ha condiviso con la sua famiglia virtuale scatti di un importante evento: il suo compleanno. La modella venezuelana ha da poco spento 37 candeline e il tempo per lei sembra non passare mai.

Nelle ultime ore, ha condiviso una serie di IG stories davvero bollenti. Per quale motivo? Indossa un top nero che mette in mostra le sue forme e nell’altra è in un centro di benessere ma l’asciugamano che indossa non copre tutto.

La showgirl fuori di seno

I suoi tratti latini hanno conquistato davvero tutti. Aida Yespica non perde mai l’occasione di condividere scatti o video che infiammano i suoi seguaci proprio come è successo in questi giorni.

Nel dettaglio, la showgirl venezuelana ha condiviso una clip in cui annunciava l’appuntamento in un centro commerciale in provincia di Macerata. Ai fan più maliziosi non è sfuggito il suo outfit bollente: indossa un top nero con scollatura di pizzo che mette in evidenza il suo seno esplosivo. Non poche ore fa, ha condiviso un’altra stories che la ritrae in un centro benessere : è nuda e si copre solo con un telo bianco che fatica a contenere le sue forme sinuose.