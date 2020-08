Aida Yespica in micro bikini: a 38 anni curve perfette – FOTO

La showgirl venezuelana seduta sul davanzale: panorama pazzesco e forme da urlo in primo piano

Continua a far girare la testa a milioni di italiani. Aida Yespica si mostra come una vera sirena e con un fisico mozzafiato: l’ultimo scatto social manda in visibilio il web.

Aida Yespica, l’ultimo post incanta la rete

Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima e ha preso parte ad una serie di programmi televisivi di successo. Nel 2003, Aida Yespica si trasferisce nel capoluogo lombardo per fare la modella e raggiunge la notorietà come concorrente della seconda edizione de L’Isola Dei Famosi. Successivamente, prende parte a, Chiambretti Night, L’isola dei famosi 9 e Grande Fratello VIP 2.

E’ molto amata anche sul web e il suo account Instagram vanta oltre 865 mila follower che non si perdono mai un suo scatto. La showgirl venezuelana sta trascorrendo le sue vacanze estive insieme al suo compagno ma non perde l’occasione di farsi immortalare in tutta la sua straordinaria bellezza. L’ultimo post condiviso su Instagram ne è una prova.

Il panorama è mozzafiato

In queste ore, Aida Yespica ha condiviso un nuovo scatto che ha lasciato tutti senza respiro. Si trova in prossimità delle fantastiche piscine termali di Bormio e il panorama fa da cornice al suo fascino.

La modella venezuelana è seduta sul davanzale: il gioco di ombre e luci risalta perfettamente le sue forme. Complice anche il bikini che evidenzia il suo fisico da urlo. Ecco il post che ha fatto il pieno di like e commenti: