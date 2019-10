Aida Yespica sensuale sui social, lo scatto in vasca e curve esplosive in primo piano mandano in delirio i fan

La showgirl venezuelana, Aida Yespica, è una delle donne più amate e apprezzate non solo del piccolo schermo ma anche dei social. Di recente, ha condiviso una serie di scatti che hanno mandato in delirio il popolo del web. Il motivo è semplice: è senza veli in pose davvero sensuali.

Aida Yespica in vasca manda in tilt il web

Lo scorso anno, dopo la partecipazione al reality di Canale 5 Grande Fratello, i telespettatori hanno avuto modo di apprezzare non solo la sua bellezza ma anche il suo carattere: una donna che è riuscita, con grande forza, a superare momenti difficili della vita. Nelle ultime ore circola in rete una sua foto che ha infiammato il web: in vasca e con le sue forme esplosive in primo piano.

La modella venezuelana, così come mostrano i numerosi scatti condivisi su Instagram, è in vacanza a Bormio. Aida Yespica è seguitissima sui social e non manca mai di deliziare i suoi fan con scatti mozzafiato. Questa volta ha lasciato poco all’immaginazione. Per quale motivo? Si sta godendo qualche giorno di relax nel cuore della Valtellina e le foto la riprendono probabilmente nel nel mezzo di un percorso termale. Nella giornata di ieri ne ha condiviso molti e in una di questi si mostra davvero sensuale.

Le foto della showgirl venezuelana

Una vacanza all’insegna del relax quella della showgirl venezuelana. Le foto la ritraggono in una bellissima stanza che affaccia direttamente sulle montagne, seduta in poltrona e completamente senza veli.

Mentre in un altra è immersa in una vasca intenta a leggere una rivista con indosso un accappatoio bianco e in una posa davvero bollente.