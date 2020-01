Senza intimo la trasparenza è eccessiva, Aida Yespica manda in tilt i social con uno scatto super bollente

Aida Yespica, il gioco di trasparenze manda in delirio il web: il seno della showgirl venezuelana in bella vista, Instagram si infiamma

Tra le showgirl straniere più amate del Bel Paese vi è, senza alcun dubbio, Aida Yespica. Il suo account Instagram vanta oltre 890 mila followers e i suoi ammiratori non si perdono mai un suo scatto. Come tale, è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di stupire i suo fan proprio come è successo poche ore fa: indossa un abito corto ma quel che scatena la fantasia è la profonda scollatura che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Aida Yespica, l’abito è trasparente

La modella, di origini venezuelane, è riuscita fin da subito a catturare il pubblico italiano non solo per il suo talento ma anche per la sua bellezza. Sui social, Aida Yespica ama condividere gli attimi più importanti della vita quotidiana e non solo. La showgirl, infatti, è solita anche pubblicare foto che mostrano il suo corpo mozzafiato e le sue forme da urlo. Il pubblico impazzisce letteralmente per la sua bellezza e per la sua semplicità.

Non molte ore fa, ha postato un IG una serie di storie davvero imperdibili. Per quale motivo? La modella indossa un abito particolarmente corto e aderente ma a mandare in delirio il popolo del web è un dettaglio decisamente bollente, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il seno in primo piano

Aida Yespica ha condiviso su IG uno scatto in cui mostra l’outfit scelto per la serata. Nel dettaglio indossa un abito davvero corto e aderente che mette in evidenza il suo fisico mozzafiato.

Tuttavia l’attenzione dei followers è stata catturata dalla trasparenza sulla scollatura che mostra il suo seno esplosivo. Ecco la foto che ha mandato in visibilio il popolo del web: