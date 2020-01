Relazione omosessuale, Aida Yespica confessa ‘Ho amato una donna’ L’inaspettata rivelazione

Aida Yespica a quanto pare non limita il suo modo di amare: in diretta, la showgirl ha confessato di avere avuto rapporti con una donna

La bellissima showgirl Aida Yespica modella e attrice, ha fatto una rivelazione importante durante una recente intervista.Invitata nel programma Rivelo di Lorella Boccia, ha parlato della sua vita e di quello che lei definisce un periodo buio.

Aida Yespica la relazione con una donna

La bella Aida è una delle donne più belle e più amate di sempre. La sua bellezza e la sua sensualità hanno fatto impazzire i suoi numerosi fans. La donna infatti, ha parlato del periodo che ha vissuto lontano da suo figlio che purtroppo oggi si trova lontana dalla donna insieme al suo papà.

Ma in realtà la cosa che è subito saltata alle orecchie dei telespettatori è stata proprio la relazione segreta che Aida ha confessato di aver avuto con una donna.

Aida Yespica confessa:” Ho amato per un anno una donna”

La giovane showgirl infatti ha confessato che quando era molto giovane ha avuto una relazione con una donna. Durante l’intervista infatti con Lorella Boccia, Aida ha parlato di questa relazione durata un anno. La showgirl ha voluto mantenere questa relazione per tutti questi anni per paura che la sua persona e la sua carriera potesse avere un danno d’immagine:

“Ho amato una donna molto famosa. La conosciamo tutti”

senza però scendere nei dettagli e senza confessare il nome della persona. Ma in realtà, la giovane Aida dal suo successo in Italia, è stata vista solo in relazioni etero come appunto quella di Francesco Facchinetti e Matteo Ferrari. Nonostante ciò la Yespica ha confessato che ha avuto una relazione con una donna qualche anno fa:

“Ho amato una donna, è stato un amore folle”.È stato un errore. Adesso sono madre, non lo rifarei. Non posso dire chi è perché è un personaggio famoso. Sono stata molto male. Chi è? È un personaggio che conosciamo tutti”.

Ma la showgirl ha preferito non dire il nome della donna in questione, lasciando l’amaro in bocca ai telespettatori di Rivelo