Aida Yespica bollente, lo slip troppo piccolo: zone intime in bella vista – Foto

Aida Yespica bollente, lo slip troppo piccolo: zone intime in bella vista...

Aida Yespica atomica in bikini: lato B con tanto di cellulite e buccia d’arancia è una di noi

La showgirl venezuelana, Aida Yespica, è una delle donne più amate della televisione italiana. Lo scorso anno ha partecipato ‘Grande Fratello Vip’, dove i telespettatori hanno potuto apprezzare il suo lato dolce, oltre che alla sua immensa bellezza. Nelle ultime ore, sono diventati virali gli scatti pubblicati dal settimanale Novella 2000: paparazzata in bikini.

Aida Yespica, atomica in bikini

La showgirl venezuelana si sta godendo gli ultimi raggi di sole di questa lunga estate. Dopo aver trascorso le sue vacanze estive tra Capri, Capri, Santorini e Positano, insieme alla sua famiglia sono giunti nell’isola di Formentera. Nell’ultimo numero del noto settimanale Novella 2000, la soubrette è stata paparazzata in bikini con un fisico mozzafiato. Per Aida Yespica il tempo sembra non passare mai: fisico asciutto e un lato B con cellulite e buccia d’arancia è una di noi!

Sulla rivista di gossip si legge:

” Tutta la straordinaria bellezza della Yespica. Conclusa questa vacanza, lei e Geppi andranno in una specie di ‘luna di miele’ in anticipo a Bali o in Thailandia solo loro due. Si prevedono scintille”

Le foto sono state molto apprezzate dai fan che si dicono estasiati dalla sua bellezza.

La storia d’amore con Geppi

Durante la sua partecipazione al reality show di canale 5, la showgirl venezuelana aveva una relazione con Geppi Lama. Dopo un periodo di confusione e incomprensione i due sono tornati a fare coppia fissa e ora vivono serenamente la loro storia d’amore.

Di recente, la showgirl venezuelana ha dichiarato che il suo desiderio è avere un altro figlio. Il primogenito, Aron, è nato dalla relazione con l’ex compagno Matteo Ferrari. Ecco cosa si legge sul settimanale Novella 2000: