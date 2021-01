Aida Yespica, la scollatura si apre troppo e non se ne accorge – FOTO

Aida Yespica, la scollatura si apre troppo e non se ne accorge...

La showgirl ha postato una foto che sta facendo il giro del web e che fa vedere tutto a causa dell’intimo trasparente.

Aida Yespica finisce al centro dell’attenzione mediatica con uno scatto che non è passato inosservato agli utenti di Instagram.

La modella è molto attiva sul social in questione, dove è seguita da ben 850 mila followers!

La showgirl ed ex gieffina sa l’effetto che ha sui suoi followers e li delizia sempre con scatti a dir poco seducenti.

L’ultimo di questi è diventato virale per un piccolo dettaglio!

Aida Yespica, bellezza mozzafiato

La modella venezuelana è assente da un po’ di tempo dalla televisione italiana.

Rimane molto attiva, invece, sui social, che aggiorna spesso con scatti da mozzare il fiato.

Aida ha un corpo incredibile e quando lo mostra conquista sempre tutti e fa il pieno di likes.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Aida è una mamma affettuosa e una compagna presente, ma è molto legata anche i seguaci, che la sostengono da anni su Instagram.

Dalla foto si vede tutto, non se ne accorge

Poche ore fa, Aida Yespica ha postato una foto tra le storie di Instagram, che la mostra con una mise incredibile.

Aida stava trascorrendo la notte in compagnia di una sua amica, in una sorta di pigiama party, quando si è mostrata con l’intimo da notte.

Si tratta di un top bianco striminzito e trasparente, che ha messo in evidenza il décolleté della modella, che è esplosivo.

I fan di Aida non sono riusciti a non notare questo dettaglio, che è plateale, ma di cui pare che la Yespica non si sia accorta.

La speranza dei followers dell’ex naufraga de L’Isola Dei Famosi è proprio quella che la donna continui a postare scatti di questo tipo.