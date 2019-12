‘Senza più un soldo’ Aida Yespica: il dramma della showgirl che non riesce più a vedere il figlio

‘Senza più un soldo’ Aida Yespica: il dramma della showgirl che non...

Aida Yespica scoppia in lacrime in diretta: la bellissima showgirl parla della sofferenza che sta vivendo in questi anni, ecco cosa è successo

La bellissima showgirl venezuelana Aida Yespica è una delle donne più amate e apprezzate, sopratutto per la sua bellezza straordinaria. Il suo successo è arrivato quasi subito lavorando prima come modella e successivamente come showgirl in diversi programmi televisivi.

Aida Yespica in lacrime a Verissimo

La bellissima modella e attrice a quanto pare si è fatta strada poco alla volta nel mondo della televisione italiana. Il suo successo infatti è arrivato partecipando ad alcuni talk show spagnoli e successivamente a quelli italiani. La ricordiamo appunto in quello di Rai 1 dell’Isola dei Famosi, dove Aida non le mandava a dire alle sue compagne d’avventura.

Poi l’abbiamo rivista qualche anno fa partecipando al programma del Grande Fratello Vip, dove anche li si è fatta notare per la sua bellezza e la sua semplicità. Aida però è tornata di nuovo in tv per raccontare uno degli eventi che invece ha sconvolto completamente la sua vita.

Aida Yespica scoppia a piangere

La bellissima Aida è stata ospite in questi giorni al programma di Silvia Toffanin, Verissimo, dove ha parlato essenzialmente del problema che ormai l’affligge da tempo. La giovane showgirl infatti ha raccontato del periodo brutto che sta attraversando a causa di una truffa. La Yespica infatti, secondo quanto raccontato da lei stessa, avrebbe perso quasi tutti i soldi a causa di una truffa e proprio per questo avrebbe perso la custodia del figlio.

«Prima mio figlio viveva con me. Poi a causa di una truffa, ho perso tutti i soldi e per un po’ nostro figlio è andato a vivere dal padre a Miami. Andavo a trovarlo ogni mese. Ma da marzo è iniziato il calvario. Sto aspettando il passaporto nuovo e mi è scaduto il visto americano. Non vedo mio figlio da quattro mesi»

ma non è tutto:

«Pochi giorni fa, mio figlio è venuto in Italia con il padre, ma me lo ha lasciato solo 4 ore. Matteo Ferrari mi ha detto di non chiedere extra… Un po’ di cuore, sono a pezzi»

conclude Aida in lacrime.