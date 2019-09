Avete mai visto la sorella di Aida Yespica? Sensualissima e bellissima come lei – Foto

Avete mai visto la sorella di Aida Yespica?È stupenda come la showgirl venezuelana (FOTO)

La showgirl venezuelana, Aida Yespica, è salita alle luci della ribalta nei primi anni 2000 grazie alla sua bellezza e sensualità. Oggi è una delle donne più amate e apprezzate del piccolo schermo. Ma avete mai visto sua sorella minore? Il fascino è di famiglia.

Aida Yespica, chi è la sorella Nei

La showgirl venezuelana ha raggiunto il suo successo anche grazie alla sua indiscussa bellezza: ha posato per diverse copertine e calendari senza veli. Non tutti sanno però che ha una sorella, Nei. Alcuni anni fa, la modella è stata paparazzata insieme ad una donna mai apparsa in televisione. Di chi si trattava? E’ la sorella minore della conduttrice venezuelana, Nei. Come sua sorella, la giovane ha deciso di lasciare il suo paese di origine ed approdare in Italia per aiutare sua sorella ad uscire da un periodo buio. Dopo il successo, infatti la showgirl venezuelana ha affrontato un difficile momento della sua vita. In seguito alla nascita del suo primogenito, Aron, nato dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari, ha sofferto di depressione post-partum.

Oggi, sembra aver superato quel momento ed ora appare davvero felice insieme al suo compagno, Geppi così come mostrano anche gli scatti pubblicati di recente dal settimanale Novella 2000. In questi scatti, la showgirl si mostra più sensuale che mai, con un lato B da urlo. Sembra inoltre essere pronta ad avere il suo secondo figlio. (continua dopo la foto)

Il rapporto con Neri

Le due sono molto legate e sui social non mancano scatti che immortalano Nei insieme a suoi nipote Aron. La sorella della modella venezuelana è identica a lei: una bellezza disarmante. Ecco alcune foto di Nei: