Aida Yespica mutandine in vista, si abbassa troppo: l’incidente bollente durante la festa

Aida Yespica super sexy sui social, mutandine in vista alla sua festa di compleanno: la showgirl spengne 37 candeline

Aida Yespica la giovane showgirl si è mostrata super sensuale sui social. La showgirl infatti ha mostrato le sue parti intime mentre spegneva le 37 candeline.

Aida Yespica mutandine in vista

La bellissima showgirl alla sua festa di compleanno si è mostrata con un vestito cortissimo attillato e con una scollatura molto profonda.Il vestito mette in mostra tutte le sue forme e la sua straordinaria bellezza latina. La bella Aida porta benissimo i suoi 37 anni tanto che ha deciso di spegnere le candeline in un modo molto sexy. La showgirl infatti mentre si accinge ad esprimere il suo desiderio mentre soffia le candeline, la gonna si alza un po troppo e si intravede la sua biancheria intima.

Aida, si vede tutto!

La giovane e bellissima modella e showgirl argentina ha stuzzicato i suoi fan sui social con una foto che di certo non è passata inosservata al mondo del web. Chi segue la bellissima Aida, sa benissimo che la showgirl non si fa mancare foto e video molto provocanti. Come le altre sue colleghe del mondo dello spettacolo, anche Aida usa parecchio i social e spesso posta foto in cui si ritrae in pose sexy. Ed è proprio in occasione del suo compleanno che la bella showgirl ha deciso di sfoggiare un bellissimo abitino molto corto che risalta a pieno tutta la sua straordinaria bellezza.

La Yespica infatti in occasione del suo compleanno ha postato una foto dove si accinge a spegnere le 37 candeline in compagnia del figlio del compagno e insieme ad un gruppo di Amici. La giovane lo fa spegnando le candeline su una torta al cioccolato che fa tanto gola e si concede divertimento ad Ibiza insieme alla sua famiglia. La situazione diventa più accesa proprio quando Aida spegne le candeline e nell’abbassarsi si intravede il suo intimo.

Nonostante ciò Aida non sembra per niente turbara, anzi forse non sa che ha regalato un momento magico ai suoi numerosissimi fan sui social