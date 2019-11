Aida Yespica, la trasparenza sul seno mostra troppo: incidente bollente per la showgirl

Aida Yespica esplosiva su Instagram, camicetta trasparente e look da pantera: lo scatto che infiamma il web

La sua bellezza e la sua sensualità hanno conquistato numerosi fan nel nostro Paese. Originaria del Venezuela, Aida Yespica, è considerata una delle donne straniere più amate e apprezzate dagli italiani. Nelle ultime ore, sono diventati virali alcuni scatti pubblicati sul suo account ufficiale di Instagram: la showgirl venezuelana si mostra in una versione decisamente piccante e con indosso una camicetta trasparente che lascia intravedere le sue forme esplosive.

Aida Yespica: camicetta trasparente

Il tempo per lei sembra non passare mai. Aida Yespica, alla soglia dei 37 anni, è ancora una sex symbol. La showgirl venezuelana è una delle più belle e desiderata del mondo dello spettacolo. E’ molto attiva sui social dove non manca mai di condividere scatti della sua quotidianità. Nelle scorse settimane, ha mandato il web in tilt per alcuni scatti che la ritraggono seduta alle spalle su una poltrona dove lascia intravedere il suo corpo senza veli.

Nelle ultime ore, sono diventate virali alcune foto della Yespica che la immortalano in una veste decisamente bollente. Una vera bomba sexy e con un corpo mozzafiato continua a far sognare milioni di utenti su Instagram.

La foto che infiamma il web

L’ultimo scatto pubblicato sui social ha scatenato le fantasie di milioni di uomini proprio per la sua estrema sensualità. Aida Yespica ha condiviso su Instagram due scatti che la immortalano in un outfit in pelle nera da vera pantera.

La showgirl venezuelana indossa dei leggings aderenti che mettono in mostra le sue gambe slanciate ma ai fan non è sfuggito un dettaglio piccante: il corpetto rigorosamente in pelle nera con camicetta velata e trasparente mette in risalto le sue curve esplosive. Ecco gli scatti che hanno mandato in delirio il popolo del web: