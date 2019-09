Aida Yespica bollente, la scollatura troppo profonda: il gesto malizioso infiamma il web

Aida Yespica provocante su Instagram, l’abito super scollato: la foto manda in delirio i fan della showgirl venezuelana

La showgirl venezuelana, Aida Yespica, è una delle donne più amate e apprezzate non solo del piccolo schermo ma anche sul web. Nelle ultime ore, è diventato virale uno scatto pubblicato sui social. Per quale motivo? L’abito è molto scollato e lascia poco spazio all’immaginazione.

Aida Yespica super bollente sui social

La modella venezuelana è una delle donne più amate sui social: i suoi scatti sono da capogiro. Nelle ultime settimane, Aida Yespica è stata protagonista delle riviste di gossip per alcuni scatti bollenti. Nel dettaglio, il noto settimanale Novella 2000 immortala la modella mentre si gode gli ultimi raggi di sole di questa lunga estate. Dopo aver trascorso le sue vacanze estive tra Capri, Santorini e Positano, insieme alla sua famiglia è giunta nell’isola di Formentera. Lo scatto in questione ritrae la bella venezuelana indossa un bikini che mette in mostra le sue curve mozzafiato e il suo lato B da urlo!

Nelle ultime ore, è diventato virale sul web una storia pubblicata da Aida Yespica su Instagram. Per quale motivo? L’abito trasparente mette in risalto le sue sinuose forme.

La foto piccante della showgirl venezuelana

Come mostrano le stories su IG, la showgirl venezuelana è a Parigi per un evento a teatro ma l’abito indossato è davvero bollente.

Nel dettaglio, Aida indossa un abito nero molto corto ma ai fan non è sfuggito un dettaglio: la scollatura particolarmente profonda. L’abito è trasparente e con sopra dei pois che non nasconde il suo décolleté esplosivo. Durante il video, manda baci ai suoi fan e va un gesto ‘sensuale’, tirando fuori la lingua.

Ecco l’ IG stories che ha mandato in delirio il popolo del web: