Barbara D’Urso ‘Si è mast**bata davanti a tutti’: la confessione in diretta dell’ospite a Live non è la D’Urso

Con Live Non è la D’Urso è un successo dietro l’altro. Barbara D’Urso ieri però si è trovata a fronteggiare una situazione particolare

Barbara D’Urso se l’è vista brutta. Una situazione davvero imbarazzante quella che si è venuta a creane nella seconda parte di Live non è la D’Urso. L’argomento si è fatto subito piccante con gli ospiti in studio, rivelando retroscena particolari al Grande Fratello.

Barbara D’Urso, a Live si parla di mast**bazione

Aida Nizar, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello tempo fa, non si è di certo lasciata scappare l’occasione di tornare protagonista di un programma di Barbara D’Urso.

Infatti, sebbene a “Live-Non è la D’Urso” la protagonista della “rivolta delle sfere” fosse Ilona Staller– in arte Cicciolina, attrice porno caduta economicamente in disgrazia-, Aida Nizar ha interagito con lei e Rocco Siffredi, facendosi forte del fatto che non si abbia bisogno per forza di godere insieme, ma che si possa tranquillamente godere da soli.

Sempre alle telecamere di “Live”, Aida si è lasciata andare a racconti molto spinti, che riguardavano proprio la sua partecipazione al Grande Fratello di qualche anno fa, anche se non quello Italiano.

Barbara e la confessione di Aida

Il Gf a cui alludeva era, infatti, quello Sud Americano al quale, caliente e in formissima come sempre, aveva partecipato. E infatti, sempre in quest’occasione si è fatta notare. A Barbara D’Urso ha confessato qualcosa di molto bollente.

In diretta a “Live”, in seconda serata, ha raccontato della sua mast**bazione all’interno della casa latino-americana, parlando del fatto che il messaggio che lei vuol lanciare è rivolto al grande pubblico che la segue e l’apprezza:

“L’ho voluto fare senza problemi perché e’ importante trasmettere il messaggio che una persona possa godere anche da sola. una donna PUÒ godere benissimo da sola. non ha bisogno per forza di un uomo, per farlo”

Aida Nizar: donna caliente

A queste rivelazioni, seppure ormai il blocco televisivo della prima serata fosse passato e fosse quindi scampato il pericolo “Nizar”, la conduttrice Barbara D’Urso è rimasta scandalizzata, cercando in tutti i modi di tergiversare, di eludere l’argomento.

Ma la Nizar è un fiume in piena ed è una donna caliente che non lascia passare nulla, a meno che non lo decida in prima persona:

“non scandalizzatevi. voi non l’avete mai fatto? e’ una cosa assolutamente normale”

Dice, rivolgendosi alla D’Urso. Al che la conduttrice risponde con un:

“nessuno dice che sia sbagliato, ma non in diretta”

Che Aida Nizar abbia leggermente esagerato? Probabilmente sì, ma è il suo stile.