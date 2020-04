Una bimba di appena 1 anno è morta all’ospedale di Agrigento, dopo essere stata ricoverata per una polmonite che non le ha lasciato scampo. Atteso il risultato del tampone.

Il primo ricovero in ospedale

Tragedia ad Agrigento, in Sicilia, dove una bimba di appena un anno è morta per una polmonite fulminante. Come riporta anche Fanpage, la piccola era già stata ricoverata la scorsa settimana.

La bimba era arrivata all’ospedale Monte di Dio per una polmonite. Le sue condizioni, però, erano migliorate e la piccola era stata dimessa.

Un paio di giorni fa è tornata la febbre alta ed i genitori hanno deciso di riportarla in ospedale. Ieri il tragico epilogo: la piccola è arrivata in condizioni disperate ed i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Sul corpo della bimba è stato eseguito il tampone per accertare il contagio da Covid-19: i risultati sono attesi nei prossimi giorni.

Durante il primo ricovero in ospedale era già stato effettuato un test per il coronavirus, che aveva dato esito negativo. La ripresa aveva fatto ben sperare, tanto che la bimba era tornata a casa con i suoi genitori, immigrati nordafricani.

Attesi i risultati del tampone

Quando i due si sono accorti della febbre alta, sono tornati all’ospedale agrigentino Monte di Dio, ma nulla è stato possibile fare per salvare la loro bimba.

Atteso per i prossimi giorni i risultati del tampone effettuato post mortem per capire se la piccola possa aver contratto il coronavirus. La polmonite fulminante che l’ha colpita, infatti, farebbe propendere il personale sanitario per un contagio da Covid-19.