Agrigento, anziano chiama la Polizia: “Non mangio da 5 giorni, aiutatemi”

Una richiesta di aiuto insolita quella giunta agli agenti del Commissariato di Agrigento, cui un anziano del posto si è rivolto per raccontare il suo disagio.

A raccontare la storia a lieto fine, gli stessi agenti di Polizia, sulla pagina Facebook ufficiale.

Anziano chiede aiuto alla Polizia

Una richiesta di aiuto telefonica quella giunta ai poliziotti di Agrigento. Dall’altro lato della cornetta, un anziano che ha deciso di chiamare in suo soccorso gli agenti.

“Aiuto, non ho soldi, non mangio da cinque giorni”.

È iniziata così la telefonata dell’uomo, che tra singhiozzi e lacrime, ha raccontato di non riuscire più a fare la spesa.

Tra bollette ed affitto, all’anziano non erano rimasti neppure i soldi per mettere un piatto in tavola. Immediatamente gli agenti si sono recati nella sua abitazione.

La solidarietà degli agenti

Hanno accertato una situazione di profondo disagio economico. Si sono mossi così per fare l’unico gesto possibile in una situazione tanto precaria e delicata.

Gli agenti si sono recati in un supermercato della zona, acquistando beni di prima necessità.

A sostenerli anche il proprietario del supermercato, che si è interessato alla vicenda, donando scorte di cibo. Gli agenti hanno fatto un po’ di compagnia all’anziano, poi hanno segnalato la situazione ai servizi sociali agrigentini.

Una storia a lieto fine che racconta il profondo disagio di chi, ogni giorno, è costretto a combattere con i demoni della crisi economica.