Lo sai che l’aglio è una medicina naturale? Ecco come usarlo

Potresti conoscere l’aglio come un condimento dall’odore intenso per i cibi, ma sappi che può anche essere usato come antibiotico a base di erbe.

L’aglio, usato internamente o per via topica, ha dimostrato di uccidere una vasta gamma di batteri.

La pianta deve questo potente effetto antibiotico all’allicina, un olio volatile che conferisce all’erba il suo sapore pungente. Esistono molti metodi quando si utilizza questo alimento come antibiotico. Scopriamoli insieme.

Aglio crudo

Applicare uno spicchio di aglio crudo e sbucciato. L’allisina verrà assorbita direttamente nel flusso sanguigno dalla lingua e dalle guance.

Se il gusto è troppo forte, puoi tagliare uno spicchio in pezzi più piccoli e ingerirli come faresti con le compresse. Prendi da 3 a 5 chiodi di garofano al giorno.

Con il miele

Unisci l’aglio al miele per ottenere uno sciroppo per la tosse naturale. Sbucciare e schiacciare 4 chiodi di garofano. Aggiungi un cucchiaio di miele all’aglio schiacciato e mescola accuratamente.

Prendi un cucchiaino 3 volte al giorno. Il miele funziona bene anche per il mal di gola.

Gocce per le orecchie fatte in casa

Usa l’olio per fare gocce per le orecchie fatte in casa. Nota: questo rimedio deve essere fatto in anticipo.

Per prima cosa sbuccia e schiaccia 5 spicchi d’aglio. Metti l’aglio schiacciato in un barattolo e aggiungi 1/4 di tazza di olio extra vergine di oliva.

Lasciare riposare l’impasto per 3-5 giorni a temperatura ambiente.

Filtrare e conservare in frigorifero per un massimo di sei mesi. Metti da 2 a 3 gocce nell’orecchio infetto e collegalo vagamente con un batuffolo di cotone. Utilizzalo tre volte al giorno per un massimo di 4 giorni.

Tè

Sbucciare e tritare 6 spicchi. Metti 2 tazze d’acqua e l’aglio tritato in una casseruola e porta ad ebollizione.

Dopo l’ebollizione, rimuovere la padella dal fuoco. Mescolare con miele e succo di limone a piacere. Versare in una teiera riscaldata. Sorseggia mezza tazza tre volte al giorno. Puoi berlo caldo o freddo. Refrigerare il tè rimanente per un uso successivo.

Suggerimento

Esso è un ottimo medicinale se consumato crudo; la cottura tende a distruggere l’allicina. Prendi il tuo olio d’oliva da una bottiglia non aperta a meno che tu non abbia una bottiglia aperta che sia stata refrigerata.

Avvertimento

Prestare molta attenzione quando si applica l’aglio direttamente sulla pelle, poiché potrebbe causare ustioni.

Non usarlo come rimedio se stai assumendo farmaci per fluidificare il sangue.

Non usarlo con l’olio per un’infezione dell’orecchio esterno o se hai un timpano perforato.