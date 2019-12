Aglio e limone, un vero elisir di salute: ecco i benefici

La combinazione di aglio e succo di limone può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo totale e LDL nelle persone con elevati lipidi nel sangue, oltre a migliorare la pressione sanguigna, secondo un nuovo studio.

I dati pubblicati sull’International Journal of Preventive Medicine, elencato da PubMed, parlano chiaro.

Infatti, 20 grammi al giorno di aglio e un cucchiaio di succo di limone hanno prodotto riduzioni significativamente maggiori di colesterolo totale, colesterolo LDL e fibrinogeno rispetto all’aglio da solo, il succo di limone da solo o controllo.

Benefici per la pressione sanguigna

La combinazione è stata anche associata a significative riduzioni della pressione sanguigna.

Ciò solo rispetto al solo succo di limone e ai gruppi di controllo, che supporta i benefici cardiovascolari dell’aglio.

In effetti, una recente meta-analisi di 7 studi randomizzati controllati ha concluso quanto segue:

Gli integratori di aglio potrebbero ridurre la pressione arteriosa sistolica e diastolica di una media di 6,71 mmHg e 4,79 mmHg, rispettivamente (Fitomedicina, Vol 22, pagg. 352-361).

Dettagli dello studio

Gli scienziati dell’Università Isfahan di scienze mediche in Iran hanno reclutato 112 persone con elevati livelli di lipidi nel sangue (iperlipidemia) per partecipare al loro studio clinico controllato randomizzato e parallelo.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a uno dei quattro gruppi:

Il primo gruppo ha ricevuto l’intervento combinato;

il secondo gruppo riceveva 20 grammi al giorno di aglio fresco; il terzo gruppo ha ricevuto 1 cucchiaio di succo di limone al giorno; e il gruppo finale non ha ricevuto alcun intervento.

Dopo otto settimane di intervento, i risultati hanno mostrato che il gruppo combinato di questi due alimenti ha subito riduzioni significative del colesterolo totale, colesterolo LDL e fibrinogeno, rispetto agli altri gruppi.

Inoltre, sono state osservate maggiori riduzioni della pressione arteriosa sistolica e diastolica per i gruppi combinazione e solo aglio, rispetto agli altri due gruppi.

I ricercatori iraniani hanno anche rilevato una maggiore riduzione dell’IMC nel gruppo misto rispetto al succo di limone e ai gruppi di controllo.

“Una combinazione di aglio e succo di limone ha portato a un miglioramento dei livelli lipidici e della pressione sanguigna delle persone con iperlipidemia“, hanno scritto i ricercatori.

“Sono giustificati ulteriori studi per determinare le dosi appropriate di aglio e succo di limone per questi pazienti”

“Inoltre, l’effetto di una combinazione di aglio e succo di limone potrebbe essere diverso in base al grado di iperlipidemia“.