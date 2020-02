Una aggressione singolare a Roma, dove una ragazza è stata colpita alla testa violentemente per il furto della sua borsa. Ecco i dettagli

Aggressione violenta a Roma nei confronti di una ragazza che è stata scippata dopo essere stata picchiata.

L’aggressione a Roma

Dalle prime informazioni si evince che una ragazza stava camminando nei pressi di un parcheggio vicino alla Stazione Metropolitana Eur Palasport.

Ad un certo punto un giovane ragazzo le ha dato un colpo in testa con un manico di una scopa per portarle via la borsa. La scena è stata vista da un testimone.

La passante è accorsa in aiuto della giovane ragazza aggredita e ha messo in fuga in rapinatore. Subito dopo ha avvertito i Carabinieri che, grazie alla dettagliata descrizione del testimone, sono riusciti a catturarlo in pochissimo tempo.

Tra le mani un manico di scopa e la borsa della ragazza: si tratta di un uomo di 25 anni senza fissa dimora di nazionalità rumena, con precedenti.

Il tentativo di fuga

Una volta che i Carabinieri sono arrivati vicino al giovane, lo stesso ha cercato di scappare e ha opposto resistenza durante l’arresto. I militari sono riusciti a fermarlo e ammanettarlo portandolo con loro in caserma.

La ragazza è stata portata all’Ospedale ed è stata sottoposta ad alcune cure mediche. Ha riportato un lieve trauma al volto e sarà guarita in circa cinque giorni.

In possibile aggiornamento