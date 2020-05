Aggressione con l’acido: Sara Del Mastro condannata a 7 anni e 10 mesi

Il Tribunale di Busto Arstizio ha emesso la condanna per Sara Del Mastro, la 39enne che aggredì con l’acido il suo ex fidanzato.

I giudici non hanno riconosciuto l’aggravante della premeditazione per Sara Del Mastro.

L’aggressione con l’acido nel 2019

Era la sera del 7 maggio 2019 quando Sara Del Mastro aggredì con l’acido il suo ex fidanzato, Giuseppe Morgante, 31 anni. Come riferisce anche Fanpage, il ragazzo venne colpito al volto con dell’acido solforico che lo sfregiò.

L’accusa aveva chiesto 9 anni per la Del Mastro, ma i giudici non hanno riconosciuto l’aggravante della premeditazione.

La perizia psichiatrica del tecnico nominato dal Tribunale di Busto Arstizio ha accertato che la 39enne fosse capace d’intendere e di volere all’epoca dei fatti.

La Del Mastro aveva avuto una breve relazione con Morgante, al culmine della quale la 39enne aveva iniziato ad avere atti persecutori, tanto che lui l’aveva denunciata per stalking.

La sera del 7 maggio la donna aggredì il 31enne con l’acido, provocandogli ustioni di II e III grado al volto e al torace. Qualche ora dopo la violenta aggressione, la 39enne si consegnò alle forze dell’ordine.

Sentenza di condanna per Sara Del Mastro

Il Tribunale di Busto Arstizio ha emesso la sentenza di condanna per la 39enne. La donna che ha aggredito Giuseppe Morgante dovrà scontare 7 anni e 10 mesi di prigione.

Il giudice non ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione per la Del Mastro. Rigettata la richiesta dell’accusa, che era stata di 9 anni. In Tribunale, al momento della lettura della sentenza, c’era ache Giuseppe Morgante, che sembra sia rimasto molto amareggiato per la decisione finale del giudice.

La 39enne aveva scelto il rito abbreviato, che le ha quindi consentito di avere uno sconto di un terzo della pena.