Agenzia delle Entrate: ecco le nuove modalità per entrare negli uffici (solo...

Negli uffici dell’Agenzia delle Entrate si entrerà solo ed esclusivamente solo su appuntamento. Ecco tutte le novità.

Alla luce dell’attuale contesto di incertezza pandemica quello online resterà il canale privilegiato per comunicare con l’Agenzia dell’Entrate.

Per tutte le pratiche che non possono essere espletate sul web sarà necessario prenotare un appuntamento per accedere alla sede più vicina.

Grazie a questa organizzazione di lavoro, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate potranno erogare i servizi con maggiore tempestività e con maggiore efficienza.

I contribuenti potranno recarsi in Agenzia dell’Entrate in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o assembramenti.

Pertanto, il tradizionale sistema di accoglienza verrà progressivamente sostituto con dall’accesso programmato e solo i casi più urgenti.

Agenzia delle Entrate, i servizi di assistenza “lean”

In piena emergenza pandemia l’Agenzia delle Entrate ha adottato delle modalità semplificate di accesso ai servizi e di lavorazione delle istanze dei contribuenti, potenziando tutti i canali alternativi al contatto diretto presso gli uffici.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati i contatti e-mail, PEC e i numeri di telefono per poter interloquire con il Fisco e per beneficiare dei servizi “lean” approntati.

Gli utenti/contribuenti possono anche utilizzare i servizi telematici fruibili senza doversi registrare e senza recarsi in ufficio.

Per utilizzare altri servizi telematici è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto tramite APP dell’Agenzia delle Entrate o online.

Inoltre, è possibile anche accedere ai servizi online dell’area riservata tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Agenzia delle Entrate: come prenotare un appuntamento?

I contribuenti possono prenotare un appuntamento tramite il sito internet, nella sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Prenota un appuntamento”, oppure tramite l’App mobile “AgenziaEntrate”, scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft.

Anche dal sito dell’Agenzia dell’Entrate è possibile prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell’Agenzia da utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad alcuni servizi.

Per ottenere un web ticket è possibile seguire questo percorso: “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Elimina code online”).

I contribuenti possono anche utilizzare il Centro unico di prenotazione ai numeri 800.90.96.96 oppure 06.96668907 da telefono cellulare scegliendo l’opzione 3.