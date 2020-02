Agente della Polizia Locale si suicida con la pistola d’ordinanza: tragedia a Palazzolo

Tragedia a Palazzolo: agente della Polizia Locali suicida con la sua pistola d’ordinanza. Ecco cosa è accaduto alle prime ore di questa mattina

Alle prime ore di questa mattina un agente della Polizia Locale si suicida a Palazzolo con la sua pistola d’ordinanza. Ecco i primi dettagli sulla tragedia.

Aggiornamento ore 13.20

L’agente che ha posto fine alla sua vita con la pistola di ordinanza è lo stesso finito tra le polemiche in questi giorni, per aver lasciato la sua auto nel parcheggio per i disabili.

L’uomo era stato preso di mira sui social scatenando polemiche e commenti di ira: nonostante il pagamento della multa e le scuse per quanto accaduto, questa mattina all’alba ha deciso di suicidarsi. Per il momento non è possibile sapere se sia stato lasciato un biglietto oppure no, che potesse spiegare il motivo di questa decisione drastica.

Agente suicida con la sua pistola d’ordinanza

Ennesima tragedia che tocca da vicino le forze dell’ordine. Come si evince da Ansa, un uomo di 44 anni si è suicidato con la sua pistola d’ordinanza questa mattina alle 5.45.

Secondo le prime indiscrezioni, il fatto sarebbe avvenuto vicino alla sede di lavoro a Palazzolo in provincia di Brescia. La tragedia è avvenuta all’alba con allarme lanciato immediatamente al 118 che una volta arrivato sul luogo del fatto, non ha potuto fare altro che confermare il decesso.

I Carabinieri della compagnia di Chiari stanno indagando sul gesto estremo dell’agente. Ulteriori informazioni nelle prossime ore.

In aggiornamento