Agata Reale, l’ex allieva di Amici malata di leucemia in memoria di...

La morte improvvisa di Michele Merlo ha colpito anche Agata Reale, ex allieva di “Amici”, oggi malata di leucemia.

Le parole della ballerina de talent show di Maria De Filippi, hanno colpito l’intero web: cosa ha detto.

La malattia di Agata Reale

Ve la ricordate? è stata la ballerina di Amici che ha partecipato alla sesta edizione.

Le continue litigate con la maestra Alessandra Celentano sono rimaste nella storia del programma di Canale 5.

Purtroppo dopo anni dalla sua esperienza nel talent, Agata ha rivelato di combattere contro una leucemia promielocitica acuta.

Le è stata diagnosticata per caso, dopo essersi sposata nel 2019 con Carmelo De Luca con cui ha una bambina di 4 anni .

L’ex ballerina ha raccontato:

“A novembre, qualche mese dopo il mio matrimonio, svengo a casa. Dopo i controlli la diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta”.

Agata aveva una perdita di sangue alle gengive, per questo il dentista le ha chiesto di andare a fare l’emocromo, ma non fa in tempo dato che aveva pochissime piastrine:

“Nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale. Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento.”

Prima del Covid poteva ricevere visite, ma a causa della pandemia è rimasta sola in ospedale, senza vedere i suoi familiari per mesi.

Una malattia davvero molto dolorosa e complicata, la stessa che ha colpito Michele Merlo.

Agata Reale, la dedica a Michele Merlo

La recente scomparsa del cantante a seguito di una leucemia fulminante, ha colpito tutti.

Tantissimi personaggi dello spettacolo hanno scritto delle dediche o pensieri sui social per Michele, tra cui: Emma Marrone, Aka7even, Riki, Francesco Facchinetti, Stefano De Martino e tanti altri.

Poco fa anche Agata Reale ha voluto scrivere un tenero pensiero su facebook per l’ex allievo scomparso di leucemia.

Come abbiamo detto prima anche la ballerina lotta contro questa terribile malattia.

Nel suo caso, grazie a un intervento tempestivo, è riuscita a reagire positivamente pur se non è ancora del tutto guarita.

Agata ha scritto:

“Ora sei libero, ma dai la forza ai tuoi genitori. Non ci sarà mai nulla che potrà colmare questo dolore […] Solo se puoi, proteggimi e dammi la forza di pensare che posso farcela“.

Delle parole che colpiscono il cuore e fanno capire quanto questa battaglia sia difficile da affrontare psicologicamente e fisicamente.

Leggi anche –> Michele Merlo, la fidanzata distrutta: “Mi aveva scritto una canzone, non è riuscito a farmela sentire”